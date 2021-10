Gemist? Enorm verschil in vaccinatiegraad per wijk en verdachte van moord op Miriam Sharon vrijgesproken

‘Je wilt meer zijn dan een blikopener’

De specialisten in ‘hersenen, zenuwen en wervelkolom’ van HMC NeuroCentrum zijn voor hun patiënten vaak de laatste hoop. Voor de complexe operaties komen patiënten uit het hele land naar Den Haag. Een exclusief inkijkje in de wereld van hypermoderne apparatuur en teamprestatie.

‘Meer prikken is nu grootste uitdaging’

Het aantal gevaccineerden tegen corona verschilt in de stad aanzienlijk per wijk. De eerste gepubliceerde cijfers daarover laten zien dat het per wijk de helft kan schelen in het aantal mensen met twee prikken. Dat geeft grote zorgen.

Binnenkijken

Angèle van Putten en Wouter Koen vertrekken uit hun hoekwoning aan de Koningin Wilhelminalaan in Voorburg, bij Den Haag. Ze gaan de rollen omdraaien: wonen in natuurlijke rust en indien gewenst de drukte van de stad opzoeken.

Bewoners al maanden in de kou

Bewoners in de wijk Leyenburg zitten al maanden noodgedwongen thuis omdat hun wijkpand onbruikbaar is door een lekkage, kortsluiting en noodzakelijke verbouwing die op zich laat wachten. Juist nu door de versoepeling van de coronaregels bewoners weer bij elkaar kunnen komen. ‘Zo bestaan we over een half jaar niet meer.’

Verdachte van ’s lands oudste coldcasezaak vrijgesproken

Israëliër Daniel E. is vandaag vrijgesproken voor moord op Miriam Sharon (36). Tegen E. was in het hoger beroep veertien jaar cel geëist, maar de rechter besloot vandaag anders. ,,Het gerechtshof heeft de verdachte in de cold case van Miriam Sharon vrijgesproken van moord. Doodslag is verjaard, daarom wilde het Hof niets zeggen over de betrokkenheid van de verdachte bij de doodslag.”

Buurt in opstand tegen vergunning voor twee supermarkten

Waarom twee supermarkten bouwen in een daarin verzadigde buurt, terwijl er zoveel woningnood is? Omwonenden van het voormalige Connexxion-terrein aan de Laan van Vredestein zijn woedend over een afgegeven omgevingsvergunning daarvoor.

Van overleven naar leven

Angela Hendriks uit De Lier kon haar geluk niet op toen ze eindelijk haar diensthond kreeg bij de politie. Totdat diezelfde hond haar aanviel. De diepe littekens van de hondenbeet bleken niet alleen zichtbaar met het blote oog, maar zaten ook op haar ziel. Als gevolg van de traumatische ervaring ontwikkelde ze een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Gratis tramkaartje geen tovermiddel tegen files rond de Mall

De gratis tramkaartjes om files rond de Westfield Mall of the Netherlands te voorkomen waren dit weekeinde nog geen tovermiddel. Het scheelde over het hele weekeinde 120 auto’s. Vele duizenden reden wel naar Leidschendam, met opstoppingen tot gevolg.

‘Viering Gouden Eeuw kan écht niet meer’

In plaats van de Gouden Eeuw te vieren, moet VOC-stad Delft haar slavernijverleden grondig onderzoeken én erkennen. Inwoners weten er te weinig vanaf, vinden ChristenUnie, GroenLinks en D66. ‘Achter veel prachtige grachtengevels woonden mensen die te maken hadden met slavernij’.

7 mei 2020

Terwijl Irvin Faneyte (86) vastzit in zijn auto en het voertuig steeds voller met water stroomt, probeert Cornelis Schouten (68) hem uit zijn levensgevaarlijke positie te bevrijden. Een paar minuten eerder rijdt de drenkeling per ongeluk het water langs de Haringkade in Den Haag in. Anderhalf jaar later hebben de twee een goede vriendschap én is Schouten onderscheiden.

Kwetsbare patiënt voorop

Daklozen. Mensen zonder verblijfsstatus. Of mannen en vrouwen die in zó’n vies huis wonen, dat thuisherstel geen optie is. Wekelijks krijgt het Reinier de Graaf ziekenhuis te maken met zulke schrijnende gevallen. Een nieuwe aanpak verenigt het medische met het maatschappelijke. ,,Zodat die vervuilde woning ook direct kan worden aangepakt.”

