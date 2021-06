Gemist? Eremedaille voor agent die steker Malek F. neerschoot en Delftse roofoverval loopt uit op online drillrap-ruzie

Hagenaar die in Albert Heijn twee medewerkers neerstak wordt opnieuw in tbs-kliniek opgenomen

Marson C., de Hagenaar die in de Albert Heijn aan de Grote Marktstraat één medewerker in zijn nek stak, één andere medewerker in zijn hoofd en daarna brand stichtte, wordt opnieuw in een tbs-kliniek opgenomen. Dat oordeelde de rechter vandaag.

Groene wethouder ziet toch af van bijbaan bij energiebedrijf

GroenLinks-wethouder Liesbeth van Tongeren ziet af van haar betaalde bijbaan bij Energie Beheer Nederland (EBN). Van Tongeren trekt zich terug na een golf van kritiek over haar aanstelling bij een bedrijf dat aan gaswinning doet.

Eremedaille voor agent Dennis (29) die steker Malek F. neerschoot

Politieman Dennis (29) van de eenheid Den Haag heeft gisteren een eremedaille gekregen voor zijn daadkrachtige en beheerste optreden bij de steekpartij waarbij Malek F. drie mensen neerstak.

Hugo de Jonge blij met grote opkomst voor Janssen

Hugo de Jonge, demissionair minister van volksgezondheid, begrijpt het enthousiasme van jonge mensen voor de ene prik met het Janssen vaccin als begin van een mooie zomer. Het Dansen met Janssen-vaccin noemt hij het en praatte vrijdagmiddag in Rijswijk met prikkers en mensen die zojuist gevaccineerd zijn. ‘Enjoy, geniet er van!’

Met een speciaal coronaprotocol verwelkomt de bark Europa na vijftien maanden weer gasten

Met een speciaal coronaprotocol gaat de bark Europa zondag voor het eerst in vijftien maanden met gasten de zee op. ,,Fantastisch dat het weer kan!” Het gaat alleen nog niet om die ene droomreis...

In Delft slaan ze het stappen nog een weekend over: ‘Té kort dag, we zijn hard op zoek naar personeel’

In de horeca losgaan tot in de kleine uurtjes: het kan vanaf zaterdag met een coronatoegangstest. Toch blijven de Delftse stapgelegenheden nog even dicht. ,,Als je opengaat kan je niet halfbakken voor de dag komen. Het hele circus moet worden opgetuigd.”

Delftse roofoverval loopt uit op online drillrap-ruzie tussen Shennumbanine en zijn broer

Hij wist niet dat het strafbaar was, maar Minaygelo G. (22) wilde toch aan zijn bekende broertje rapper Shennumbanine (18), Emilson H. (17) en Servinio F. (18) op zijn eigen creatieve manier laten zien dat hij ze ‘pussy’s’ vond. Met foto’s uit het strafdossier, zette hij de drie medeverdachten van een brute straatroof in Delft in een zelfgemaakte rapvideo op hun nummer.

Astrid denkt dat Oranje bij EK nog heel ver komt: ‘Beter dan dat doemdenken van voetbalanalisten’

Voor Astrid van der Zijden kan het EK al niet meer stuk. De dochter van DUNO-icoon Bertus van der Zijden heeft nog wel een stille wens. Ze wil ooit een foto maken van Memphis Depay, de aanvalsleider van Oranje. Wij gingen langs voor de rubriek Inkopper.

Gemeente kan (nog) niets doen tegen overlast van elektrische deelscooters in Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer kan vooralsnog niets doen tegen overlast door deelscooters. Daar moet echter verandering in komen door een aanpassing in de APV. Hoe zit dit precies?

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken