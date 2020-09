Gemist? Ex Barbie verdachte in grootschalige zaak met vervalste merkkleding en ernstig zieke vrouw zit al weken in kou

Ex-man Barbie aangehouden

De FIOD heeft vandaag vier verdachten aangehouden in een onderzoek naar grootschalige handel in goederen met vervalste merken. In onder meer Rotterdam, Den Haag, Monster en Amsterdam werden woningen doorzocht. Een van de verdachten in de zaak is realityster Michael van der Plas, de ex-man van Samantha ‘Barbie’ de Jong.

Ernstig zieke vrouw zit al weken in de kou

Arnaud van der Veere in Den Haag is radeloos. Zijn vrouw is ernstig ziek, maar in huis is het ijskoud. De verwarming kan namelijk pas eind oktober aan.

Miljoenen voor woningbouw

Den Haag is ‘dolblij’. De stad krijgt maar liefst 71 miljoen euro van het kabinet om moeilijke bouwprojecten van de grond te krijgen. Met het geld moet het stadsbestuur ruim achtduizend woningen kunnen neerzetten in de Binckhorst, in Den Haag Zuidwest en in het gebied tussen de NS-stations.

Verdachten staan terecht

Drie verdachten stonden vandaag terecht in de rechtbank, omdat zij op 28 juni 2020 een verboden demonstratie op het Malieveld in Den Haag bezochten en daarbij de wet overtraden. Bij de aanhouding van twee van hen werden politiemensen flink uitgescholden.

Westlanders racen met ‘lelijke eendjes’

Max Verstappen kijkt zaterdag ongetwijfeld stikjaloers naar het Dutch Dyane Racing Team. De Westlandse raceformatie scheurt dan tijdens een acht uur durende race met hun Citroën Dyane over het circuit van Zandvoort.

‘Big Brother’ op TU Delft

Van wat techniek schrikken ze op de campus van de TU Delft normaliter niet, maar momenteel heerst verwarring en commotie vanwege nieuwe beveiligingscamera’s.

Troon verhuist zondag

Prinsjesdag gaat er niet alleen buiten heel anders zien dinsdag, zonder rijtoer, maar ook binnen in de Grote Kerk gaat het anders. ‘Geen hoera, hoera, hoera uit 270 monden’.

Lennard Hofstede over zijn rol bij Jumbo-Visma

Lennard Hofstede heeft nog geen dag spijt gehad van zijn overstap in 2019 van Sunweb naar Jumbo-Visma. Niet voor niets tekende de Westlandse wielrenner voor twee jaar bij.

