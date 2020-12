Gemist? Exclusief inkijkje op de Spoedeisende Hulp en waar laten we al die giftige zonnepanelen?

Spoedeisende Hulp op scherp voor oud en nieuw: ‘Het wordt rustig óf een agressieve, boze nacht’

De artsen en verpleegkundigen op de Spoedeisende Hulp in HMC Westeinde zijn voor de komende jaarwisseling op alles voorbereid. Het is door het vuurwerkverbod en de andere coronamaatregelen nog nooit zo onvoorspelbaar geweest wat er die nacht binnen gaat komen.

Kerken zien bodem van de kas door corona: ‘Geef vandaag alstublieft een extra bijdrage’

Corona treft ook kerken hard. Niet alleen om dat de gelovigen elkaar niet kunnen treffen in de kerk, maar ook omdat de inkomsten drastisch dalen. De katholieke kerk in Zoetermeer doet al een noodoproep aan haar parochianen.

Waar laten we al die giftige zonnepanelen? Haagse Exasun komt met de oplossing

Nederlandse daken liggen tegenwoordig vol met zonnepanelen. De komende jaren komen daar nog veel meer bij. Maar als al die zonnepanelen, die vol zitten met giftige stoffen, over 15 jaar op zijn, hebben we een groot afvalprobleem. Het Haagse Exasun heeft daar iets op bedacht: herbruikbare zonnepanelen.

Om gek van te worden: 96-jarige demente vrouw zit zonder telefoon door ‘ambtelijke bureaucratie’

De 96-jarige vrijwel blinde mevrouw Kruger-Slats zit zonder telefoon, haar enige levenslijn in deze lockdown. Oorzaak: gesteggel over haar huisnummer. ‘De een zegt op 150, de ander op 152, terwijl het adres Doorniksestraat 150-152 is’, zegt haar zwaar gefrustreerde zoon Ger.

Janet, slachtoffer toeslagenaffaire, schreeuwt om hulp: ‘Wéér bedolven onder onterechte boetes’

Janet Ramesar (35), slachtoffer van de toeslagenaffaire en daardoor hartpatiënt, schreeuwt om hulp. Ook na het vernietigende oordeel deze week van een parlementaire onderzoekscommissie over de verwoestende affaire, heeft ze vrijdag 54 onterechte boetes op de mat.

‘Bellend’ het nieuwe jaar in: CDA Westland wil klokken laten luiden met oud en nieuw

‘Knallend’ het nieuwe jaar ingaan, zit er niet in. Is het niet corona dat dwarsligt, dan is het wel het vuurwerkverbod. Als het aan CDA Westland ligt, wordt 2021 toch ‘ingeluid’. Letterlijk: door het luiden van alle (kerk)klokken. Iets wat klokslag twaalf uur moet gebeuren.

Bram van der Vlugt bleef maar spelen: ‘Ik wil niet vergeten worden, daar heb ik nog even geen trek in’

Het ongelooflijke is gebeurd: corona heeft zelfs Sinterklaas geveld. Althans, zo voelt het voor massa’s twintigers, dertigers en veertigers. Niet acteur Bram van der Vlugt is overleden aan de gevolgen van het virus dat dit jaar al voor zo veel verdriet heeft gezorgd, maar hun enige, echte Sinterklaas - tussen 1986 en 2010 veruit de bekendste rol van Van der Vlugt, die in zijn woonboerderij in het Groene Hart in zijn slaap stierf op 86-jarige leeftijd.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt blikt terug op een turbulent coronajaar

Een weekje weg aan het einde van een turbulent bestuurlijk jaar, dat zelfs wordt uitgeluid met het nieuws dat Delft financieel onder curatele is geplaatst. De Delftse burgemeester Van Bijsterveldt had zich op het uitstapje verheugd, maar na het verscherpen van de coronamaatregelen blijft ze zonder aarzelen thuis.

Daar gaat het culinaire hapje in het plastic bakje: Even slikken voor chef-koks van toprestaurants

Voor elke chef-kok van Zoetermeerse toprestaurants was het even slikken. Hun culinaire gerechten kwamen niet perfect opgemaakt terecht op een bord, maar gaan zo een plastic bakje in. ,,De waardering voor het opmaken van gerechten is nu een stuk groter.”

