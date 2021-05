Gemist? Extra coronageld voor scholen en nóg meer Bulgaren in brandwoonblok Schilderswijk

‘Den Haag heeft ergste tekort van grote steden’

Met het extra coronageld om leerachterstanden weg te werken hopen Haagse scholen nieuwe mensen aan te trekken. Alleen: waar halen ze die vandaan? ,,In Den Haag is het lerarentekort het meest dramatisch van alle grote steden.”

Westland maakt zich op voor spetterende Break Out Day

Normaal gesproken zou Team Westland in juni neerstrijken in Argeles Gazost om met een slordige driehonderd mensen de Tourmalet te beklimmen. In verband met corona is dat spektakel verplaatst naar 6 oktober, in de hoop dat corona dan niet dwarsligt.

‘Je kon wachten op zo’n brand als deze’

Door de brand in de Wouwermanstraat zijn er nóg meer Bulgaren gevonden die in armoedige omstandigheden leven. De gemeente heeft per direct drie woningen gesloten die deel uitmaakten van het woonblok. Volgens buurtbewoners sliepen gemiddeld tien tot vijftien mensen in de kleine huizen.

‘Superlaborant’ was volgens OM topadviseur drugscriminelen

Zonder de kennis van Hagenaar Frans de N. (47) zouden de grote synthetische drugslabs in Nederland niet goed functioneren, meent het Openbaar Ministerie. In zijn flatje op elf hoog aan de Jan van Riebeekstraat in Den Haag kokkerelde hij zelf ook met chemische stoffen. Het had ‘desastreuze’ gevolgen kunnen hebben.

Christo kan na de megabrand geen kant op

Christo Chysi is met zijn vrouw Asli en hun kind van 20 maanden een van de slachtoffers van de megabrand in de Wouwermanstraat. Hun huis is niet door brand verwoest, maar heeft enorme schade door bluswater. Meer lezen over de grote brand? Dat kan hier!

Scheveningen krijgt toch niet het hoogste parkeertarief ter wereld

Het gaat niet door. Scheveningen krijgt in de zomermaanden toch niet het allerhoogste tarief voor straatparkeren ter wereld. De Haagse politiek schoot donderdagavond het plan van wethouder Van Asten af om in delen van Scheveningen aan parkerende bezoekers een tientje per uur te vragen.

Delftse Halsteeg krijgt nieuw leven door kunstwerk

Wandelaars die van de Hippolytusbuurt naar de Papenstraat willen, lopen in de regel de kortste weg, de Halsteeg, voorbij. De steeg naast de Visbanken staat sinds jaar en dag bekend als de ‘pissteeg’, een weinig vleiende bijnaam die de steeg dankt aan de reputatie van openbaar toilet.

Den Haag verruimt regeling

De gemeente Den Haag verruimt vanaf 25 mei de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten. De eenmalige bijdrage is bedoeld voor Hagenaars die vanwege corona minder inkomsten hebben.

‘Ik hou van jou, ik blijf je trouw, doet niks’

Op verzoek maakt hij ter plekke gedichten over voetbal, familie of de liefde. ‘Ik hou van jou, ik blijf je trouw’ doet niks. Détáils willen mensen horen’, weet de ervaren dichter. Wij gingen bij Haagse dichter Sjaak Kroes langs voor de rubriek Aan de Stok.

