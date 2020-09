Gemist? Extra coronamaatregelen voor Den Haag en omliggende gemeenten en nieuwe testlocatie in Delft

Extra maatregelen

Het kabinet heeft samen met zes veiligheidsregio’s extra maatregelen afgesproken om het coronavirus terug te dringen. Zo moet onder meer in Den Haag en omliggende gemeenten de deuren in de horeca vanaf middernacht dicht. De lichten gaan dan aan om mensen aan te sporen om te vertrekken. Om 01.00 uur moeten kroegen helemaal dicht zijn.

Testlocatie

Na wekenlang gesteggel over de aanwijzing van een eigen testlocatie in Delft, is de kogel door de kerk. Vanaf maandag 21 september start GGD Haaglanden in nauwe samenwerking met het laboratorium Reinier Haga MDC een corona-testlocatie aan de Bieslandsekade 68 in Delft, vlakbij de A13 in Delft-west. Deze testlocatie kan worden geopend, omdat het laboratorium nu voldoende capaciteit heeft om de afgenomen tests te analyseren.

Machtigste man van stadhuis is weg

Den Haag staat er niet lekker op, na de fraude-affaire binnen het Haagse stadsbestuur en de rellen in de zomer. Toch gaat het best goed met de stad, meent vertrekkend wethouder Boudewijn Revis. ,,Kijk naar het centrum, naar Scheveningen Bad en naar de stadsentree’s: alles is veel fraaier geworden.”

Receptioniste schopt het tot directeur

Roxana Tajvar is hét nieuwe gezicht van het Kurhaus in Scheveningen, misschien wel het bekendste hotel van Nederland. De 35-jarige algemeen directeur van het 5-sterren hotel, kwam op 7-jarige leeftijd naar Nederland en wist zich binnen drie jaar van receptioniste omhoog te werken tot de hoogste leidinggevende.

Videogame Museum eindelijk weer open

Een van de grootste publiekstrekkers in Zoetermeer, het Nationaal Videogame Museum, gaat morgen officieel weer open. Coronaproef, met een nieuwe opzet en een nieuw programma.

Vloeren ministerietorens moeten worden verstevigd

Aan het bouwdrama rond de ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken aan de Turfmarkt lijkt maar geen eind te komen, nu uit onderzoek blijkt dat alle 37 vloeren in de twee kantoortorens verstevigd moeten worden.

Vrouw fietst al bellend over vluchtstrook A4

Agenten hebben vanmiddag een jonge vrouw van de snelweg geplukt. Ze fietste al bellend over de vluchtstrook ter hoogte van Rijswijk, richting Amsterdam.

Tentoonstelling over corona in Den Haag

Het is een half jaar geleden dat Nederland in een intelligente lockdown ging om het coronavirus tegen te gaan. Het alledaagse leven veranderde drastisch: straten waren leeg, de horeca dicht en thuiswerken werd de norm. Zeven Haagse kunstenaars legden het nieuwe normaal vast. Hun werk wordt vanaf komende maand tentoongesteld bij Stroom Den Haag onder de naam Capturing Corona.

