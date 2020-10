Gemist? Extra dokken voor afval en gevonden lichaam in Haagse woning is van vermiste Gita (35)

Agenten maakt einde aan illegaal feest met honderden mensen in Zoetermeers bedrijfspand

In een bedrijfspand in Zoetermeer is zaterdagnacht rond 00.30 uur een illegaal feest stilgelegd. Honderden mensen waren aan het feesten. Van 1,5 meter afstand houden was geen sprake.

Gevonden lichaam in Haagse woning is van vermiste Gita (35)

Er zijn bloemen neergelegd voor de overleden Gita Reyers in Den Haag. Zojuist maakte de politie bekend dat het levenloze lichaam dat zaterdag in de woning in het Haagse Leyenburg werd gevonden van Gita is. De 26-jarige Zoetermeerder die hiervoor werd aangehouden blijft vastzitten.

Extra dokken voor afval

Leuk is het nooit. Maar de gemeentelijke belastingbrief die eind januari bij Hagenaars op de mat valt, bevat een wel heel onaangename verrassing. Wie alleen woont, moet straks in Den Haag voor zijn of haar afval 293 euro betalen, zo’n 51 euro meer dan nu. En een Haags gezin is met een rekening van 360 euro zelfs 61 euro extra kwijt.

Gewiekste criminelen stelen opnieuw oplegger

Een internationaal opererende groep criminelen heeft vier opleggers van het Maasdijkse Westland Trailer Verhuur ontvreemd. Het aantal diefstallen van opleggers is in Nederland al twee keer zo hoog als een jaar eerder.

Dweilen met de kraan open bij Haagse ziekenhuizen

Met de coronazorg ging het vrijdagavond bijna mis in de ziekenhuizen in Den Haag en omstreken. Toch ze zijn ze het weekeinde nog redelijk doorgekomen, met hulp van buitenaf. Maar Ingrid Wolf van Haaglanden Medisch Centrum is verre van gerustgesteld: ,,Ik maak me nog steeds grote zorgen.”

Nieuwe lockdown leidt tot stress op Haagse markt

Bijna twee weken na de nieuwe lockdown is de situatie voor ondernemers op de Haagse markt nijpender dan ooit. Na de volledige heropening in juni -de markt moest eerder dit jaar helemaal dicht vanwege corona- hoopten de marktkooplui op betere tijden. Maar het wordt alleen maar slechter. Het water staat veel ondernemers aan de lippen.

Vrouw in huis overvallen, verdachte draagt shirt met ‘1,5 meter afstand’

Een bewoonster van de Van Wassenaer Hoffmanplein in Voorburg is vanochtend in eigen huis overvallen door twee mensen. De verdachten zijn daarna in onbekende richting gevlucht.

‘Freek Vonk’ van Delfland in race voor Ambtenaar van het Jaar

Kans maken om ‘Ambtenaar van het Jaar 2020' te worden klinkt niet zo bruisend, maar met de genomineerde ecoloog Ernst Raaphorst is dat een ander verhaal. De ‘Freek Vonk’ van Delfland maakt met zijn enthousiasme van alles een feest. ,,Ik vind het geweldig!”

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.