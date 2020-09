Gemist? Extra maatregelen aangekondigd en Arman ging in één dag langs alle Haagse ambassadeurs

Extra maatregelen regio Haaglanden

Kwetsbare groepen extra beschermen, meer communicatie gericht op doelgroepen waar besmettingen plaatsvinden en intensivering van de handhaving. Dat zijn de extra maatregelen die de regio Haaglanden zojuist aankondigt.

In één dag langs alle Haagse ambassadeurs

Arman Angishan (25), teamlid van Diplomat Magazine (DM), heeft gisteren een nieuw Guiness World Record gevestigd. Hij fietste in één dag langs 36 ambassades in Den Haag en liet zich fotograferen met de ambassadeur of diens plaatsvervanger.

De grote, Haagse horecabaas snapt het niet meer

Doorgaans is hij de redelijkheid zelve. En tot nu toe heeft Maarten Hinloopen, gerenommeerd horecabaas op de Grote Markt en voorzitter van Koninklijke Horeca Den Haag, de pijnlijke corona-maatregelen ook altijd wel begrepen. Maar nu is ook hij het spoor bijster.

Net geopende D Cuisine: ‘We blijven doen wat we al zes weken met succes doen’

Sophia Kahtane van het zes weken geleden geopende restaurant van D Cuisine, de metamorfose van voorheen Danzig in hartje stad, gaat strijdlustig de confrontatie aan met de nieuwe coronamaatregelen die premier Rutte vanavond bekend maakt.

Corona-alarmcode rood raakt horeca in Scheveningen loeihard

Corona-alarmcode rood die afgelopen woensdag door Duitsland is afgegeven voor Zuid- en Noord-Holland raakt de horeca in Scheveningen loeihard.

Vinden van liefde betekende verlies

Paula Dukker (73) werd door haar strenggelovige familie in de steek gelaten toen zij koos voor de liefde. In het boek Alle luiken gesloten vertelt de Zoetermeerse er openhartig over.

Corona

Alles teruglezen over het coronavirus in Den Haag en omstreken? Dat kan met ons dossier.

Bekijk hieronder de video’s die we afgelopen dagen in Den Haag en omstreken hebben gemaakt.

