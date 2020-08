Gemist? Extra maatregelen voor warme stranddagen en duurste woning zakt twee miljoen in prijs

Duurste woning zakt twee miljoen in prijs

Het duurste huis van Den Haag wacht na twee jaar nog steeds op een koper. En is nu met bijna twee miljoen euro in prijs verlaagd. Wat zegt dat over de huizenmarkt in zijn algemeen? Helemaal niks, weet Beat Beeuwkes, van het naar hem vernoemde makelaarskantoor. Andere makelaars zeggen hetzelfde. ,,We hebben het nog nooit zo druk gehad als nu.’’

Hans Scheepmaker overleed aan wespenaanval

Het was een noodlottig ongeluk met heel veel pech. Regisseur Hans Scheepmaker werd zaterdagochtend thuis in de Sportlaan aangevallen door een grote zwerm wespen. Meer dan honderd steken van de agressieve insecten werden de 69-jarige Hagenaar fataal.

Niemand vervolgd voor lekken geluidsopname

Er wordt niemand vervolgd voor het lekken van een geluidsopname over de toenmalige burgemeester Johan Remkes. Er is volgens het OM onvoldoende bewijs om aan te tonen wie er opnamen heeft gemaakt en wie deze aan de media heeft verstrekt.

Extra maatregelen voor warme stranddagen

De gemeente Den Haag neemt extra maatregelen met het oog op de komende warme dagen. Er zullen naar verwachting weer veel mensen de stranden bezoeken.

Meer ruimte voor horeca?

Horecagelegenheden in Den Haag moeten deze winter meer ruimte krijgen, anders redden veel ondernemers het niet. Dat zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De VVD is het met de bond eens en wil dat de gemeente horeca toestaat in openbare ruimten zoals kerken, het stadhuis, en hallen van ministeries. Ook moet de gemeente soepeler omgaan met vergunningen voor tenten en pop-ups in winkels.

Einde van een homofiele herberg

Den Haag was beroemd om de vele homobars. Na de Marsbar, de Venice, de Bokobar en de Adonis sluit nu ook The Stairs. ,,Heren het is tijd om uw keuze te maken.’’

Automobilist slingert over A12

Een 39-jarige Hagenaar heeft er afgelopen nacht alles aan proberen te doen om uit handen van de politie te blijven. Hij slingerde over de A12 en negeerde een stopteken. Tijdens zijn vlucht is hij frontaal tegen een boom gecrasht, waarna hij te voet weg probeerde te komen.

Bekijk hieronder de video’s die afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.