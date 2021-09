Gemist? Extra verbinding naar Den Haag en onthoofde zwanen in Delfts stadspark

Schonere wegen

Wegen, fietspaden en openbaar vervoer in Rijswijk worden de komende jaren flink verbeterd en uitgebreid. Ook Hagenaars die door Rijswijk komen gaan daarvan profiteren. Zo beslist Rijswijk dinsdag al over het opzij leggen van 30 miljoen euro voor de nu steeds vastlopende Prinses Beatrixlaan, een eerste stap naar een graag gewilde tunnel.

‘Extra verbinding naar Den Haag’

Er zit schot in de plannen voor een metro van Maassluis naar het Westland. Begin volgend jaar willen de regiobestuurders een besluit nemen over het tracé. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is fervent voorvechter.

Winterterras uitkomst voor horeca, maar die heaters?

Gooi in hartje winter de terrassen open en behoud alle corona-uitbreidingen - terrasboten, extra pleintjes - voor de horeca. Daarvoor pleit de sector in deze zware tijden. Maar niet iedereen is voor. ,,Met al die heaters behalen we nooit de klimaatdoelen.”

Op Femke’s zolder kan iedereen kinderkleding ruilen

Kinderen groeien als kool. Iedere keer een nieuwe garderobe aanschaffen is zonde voor de portemonnee en het milieu, vindt de Pijnackerse Femke Hansma. Dus begon zij anderhalf jaar geleden een ruilpunt.

Op Binnenhof moet een nieuwe Hofkapel komen

Aan het Binnenhof moet een nieuwe Hofkapel komen, waar politici even stil kunnen zijn. Oud-hoofdredacteur Jan Goossensen van het blad Kerk in Den Haag lanceert dat plan, nu het parlement voor vijf jaar is verhuisd vanwege de grote verbouwing.

Onthoofde zwanen in Delfts stadspark

Zeven dode zwanen en een dode eend zijn deze week aangetroffen in het Delftse Parkje Buitenhof. De dieren zijn ernstig verwond en zelfs onthoofd. Dierenliefhebbers luiden de noodklok: ,,Dit is een gevolg van botulisme”, vermoeden zij. ,,Dit moeten we keihard bestrijden.”

Kampeerder kan caravan niet kwijt, stallingen zitten vol

Caravanstallingen zitten overvol. Dit jaar zijn aanzienlijk meer campers en kampeerwagens verkocht. Maar waar laat je die na de vakantie? ,,Veel mensen laten hun kampeerwagen in het buitenland staan.’’

De Waterman gaat vol gas voor grootschalige renovatie na teleurstellend seizoen

Zwembad De Waterman in Wateringen heeft een tegenvallend seizoen achter de rug met een stuk minder bezoekers dan andere jaren. Dit werd vooral veroorzaakt door corona en het matige weer. Toch gaat het bestuur van de stichting Waterman Natuurlijk vol vertrouwen de grootscheepse renovatie van het bad aan de Dorpskade tegemoet.

Juni Stadskantine: nu nog sober voor personeel, straks in vrolijke 1001-Nachtsferen voor iedereen

Een student sonologie heeft al zijn intrek genomen in een studio van het Koninklijk Conservatorium, in de theaterzaal arriveren de eerste podiumdelen voor de openingsvoorstelling van het Nederlands Dans Theater (NDT) en op het podium van de concertzaal speelt een koperblazer een video-opname in.

Fonds 1818 moet bezuinigen en kiest liever voor de eenzame oudere dan de Parkpop-bezoeker

Tal van culturele festivals in de regio moeten op zoek naar nieuwe geldschieters nu Fonds 1818 zijn aandachtsgebieden verlegt. Evenementen als Kaderock, Bevrijdingsfestival Den Haag en Parkpop kunnen dit jaar nog gebruikmaken van een overgangsregeling, maar daarna houdt de steun op.

