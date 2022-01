Gemist? Familie vermiste Fabiënne (22) krijgt vreemd bericht en groot verdriet om vermoorde Briza

Familie vermiste Fabiënne (22) krijgt vreemd bericht

De zorgen nemen met de dag toe. Fabiënne Geers wordt al anderhalve week vermist en er komen steeds meer vragen naar boven rondom haar verdwijning. Zo ontving familie een bericht van haar, maar was dat wel Fabiënne?

Groot verdriet om vermoorde transgender sekswerker Briza (40): ‘Wij willen gerechtigheid’

Vrienden, kennissen en collega’s herdachten vanmiddag de vermoorde transgender sekswerker Briza Garces Florez (40) in een tocht door het Haagse centrum. Briza overleed in een Wassenaars hotel, haar vriend zit nu vast als verdachte. ,,We willen gerechtigheid voor haar. Onze gemeenschap moet beter beschermd worden tegen geweld.’’

Corona in de klas

Rector Angeliek van Kampen van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum was stomverbaasd toen een docent deze week binnen mum van tijd alle toetsen had nagekeken, normaal een tijdrovende klus. ,,Wat bleek: maar 7 van de 30 leerlingen hadden de toets gedaan, de rest zit thuis.’’ Een kijkje in de - lege - klassen van twee middelbare scholen in coronatijd.

D66 hoopt op tweestrijd met partij van De Mos, maar is dat goed ook voor de stad?

D66 probeert van de Haagse gemeenteraadsverkiezingen een felle tweestrijd te maken met lokale partij Hart voor Den Haag. Maar hoe krijgen we de stad na maart dan nog een beetje behoorlijk bestuurd?

‘Het gevoel van krakend ijs onder je schaatsen is onbeschrijfelijk’

Schaatsen op kunstijs is leuk, maar op natuurijs - dat heeft iets magisch. Het krakende geluid, het voelen van de kou en het zoeven langs rietkragen. Zodra het kwik onder nul duikt, slaat ook bij Jack Koornneef (28) uit De Lier de schaatskoorts toe. Samen met honderden anderen laat hij zich door de nationale schaatsbond opleiden tot ijsmeester.

Is Jojo terug? Bultrug gespot voor de kust van Kijkduin

Voor de Haagse kust bij Kijkduin is een bultrug gespot. Het enorme beest werd gisteren waargenomen door Wageningen Marine Research.

Dit is waarom de brandweer nieuwe collega’s zoekt onder Radio538 en FunX luisteraars

Luister je naar de zenders Radio538 en FunX, dan ben je de ideale nieuwe collega van de brandweer in Den Haag en omgeving. De brandweer, die met radiospotjes op die zenders nieuwe brandweermensen werft, legt uit waarom.

Valentijnsdag wordt een dure grap: de bloemen zijn door hoge gasprijs straks niet te betalen

De liefde hangt in de lucht. Het is weer bijna Valentijnsdag. Wie voor Cupido wil spelen en een geliefde wil verrassen met een romantisch boeket, moet dit jaar diep in de buidel tasten. Krimp in de productie bij kwekers en verstoring in luchtvrachtstromen zorgen voor tekorten en dat drijft de prijs flink op.

Door lockdown verlegt iedereen steeds z’n grenzen: ‘Echte liefde is ja zeggen tegen jezelf’

De stress van het thuiswerken, het houden van afstand tot elkaar, alweer een annulering van iets waar je naar uitkeek en het jongleren tussen werk- en privéleven: de laatste lockdown hakt er bij de meeste mensen stevig in. Daarom is dit het uitgelezen moment om het te hebben over eigenwaarde, weet helderziende Rianne Collignon. ,,We hebben de veerkracht zo nodig.”

Mady (45) is meer dan alleen korfbalcoach en model: ‘Ziekte van mijn zoon beïnvloedt de levenskwaliteit’

Tijdens haar imposante korfbalcarrière werd Mady Tims (45) driemaal wereldkampioen, driemaal Europees kampioen, vijfmaal Nederlands kampioen met PKC en driemaal de beste speelster van Nederland. Ook schitterde zij in de Playboy. Maar Tims is meer dan alleen korfbal en mooi zijn. ,,Relativeren staat bij mij op nummer één.”

Onderzoek naar Delfts slavernijverleden zit er voorlopig niet in

Dat Delft een rol heeft gehad in verrijking door slavenhandel in de Gouden Eeuw, daar twijfelt het stadsbestuur niet aan. Maar om nu net als Rotterdam en Den Haag een peperduur onderzoek naar het slavernijverleden te laten uitvoeren, dat zit er voor Delft voorlopig niet in. ,,De meeste Delftenaren vinden het flauwekul”, zegt Hart voor Delft-raadslid Jan Peter de Wit.

Ouderen vrezen overlast jongeren die boven hen gaan wonen in Rokkeveen

Ouderen op de begane grond en jongeren op de eerste verdieping, dat kan toch nooit goed gaan? Senioren lijken er, gezien het aantal aanmeldingen, over te twijfelen. De Goede Woning had het ook niet zo bedacht, maar heeft alle vertrouwen in het gemengde project De Plataan.

ADO staat voor veelbepalend drieluik richting promotie: ‘We hebben het tegen RKC laten zien’

Al tijdens het bekerduel met RKC ging de focus van ADO Den Haag weer op de Keuken Kampioen Divisie. Roda JC-uit, Excelsior-uit, De Graafschap-thuis, het is voor de Haagse ploeg dé serie wedstrijden waarin promotie naar de eredivisie dichterbij moet worden gehaald.

Wel of niet Bronovo sluiten? Wat mij betreft wordt deze fraaie pleisterplaats een verkiezingsitem

COLUMN SJAAK BRAL | Laat het maar een verkiezingsitem worden: de sluiting van Bronovo. Wel of niet? In tegenstelling tot wat wordt beweerd heeft het stadsbestuur wel degelijk iets te zeggen over het ziekenhuis. Welke partijen laten de fraaie pleisterplaats, sinds 1929 een vaste waarde in het Benoordenhout, de afgrond in glijden?

