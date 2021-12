Gemist? Fietser (88) overleden na botsing met tram en Den Haag krijgt geen nieuwe prostitutiezone

Fietser (88) overleden na botsing met tram in Leidschendam

Een 88-jarige man uit Voorburg is dinsdagmiddag overleden nadat hij in botsing kwam met een tram in Leidschendam. Het slachtoffer stak even na 13.00 uur al fietsend de kruising van de Heuvelweg met de Zilverlaan over toen de het ongeluk gebeurde met de kruisende tram.

Historische poort Transvaal vol met drankflessen en peuken

Lege drankflessen, peuken en talloze kleine plastic drugszakjes. Het was afgelopen week weer geen fraai gezicht in de historische poort aan de Vrijstaathof in Transvaal. De wijk baalt van het afval dat er elke dag weer ligt. ,,Stel dat kinderen dit normaal gaan vinden.”

Nieuwe prostitutiezone in Sporendriehoek wordt afgeblazen, wat nu?

Den Haag krijgt geen nieuwe prostitutiezone in de Sporendriehoek. Het plan om de Haagse sekswerkers van de Geleen- en Doubletstraat te verhuizen naar het NS-gebiedje bij het Schenkviaduct wordt afgeblazen.

Wie hier fietst wordt van alle kanten vastgelegd

3D-camera’s, wifi, radar, bluetooth, sensoren om neerslag, snelheid, bewegingen en zelfs de windrichting te meten. Het is de allereerste die ooit is aangelegd en Delft heeft ‘m: een intelligent fietspad.

Shell-directeur zet poepsjieke villa in Wassenaar voor 6,5 miljoen te koop

Shell-directeur Ben van Beurden heeft zijn Wassenaarse miljoenenenvilla te koop gezet, nu het oliebedrijf het hoofdkantoor volledig naar Engeland verhuist. Met de verkoop van Villa Berkenrode, het op twee na duurste huis in de Haagse regio, hoopt hij nog 2,5 miljoen euro winst te pakken.

Ilona Rozenboom (29) nieuwe directeur Westland Cultuurweb

Ilona Rozenboom (29) wordt per 1 februari de nieuwe directeur-bestuurder van Westland Cultuurweb. Ze volgt Jeroen Kunstman op, die zijn afscheid al eerder had aangekondigd. Rozenboom is al zeven jaar werkzaam voor Westland Cultuurweb, de laatste jaren als programmaleider educatie en lid van het management.

50.000 Haagse minima in onzekerheid over hun zorgpolis door conflict ziekenhuis en verzekeraar

Ziekenhuis HMC roept patiënten die zijn verzekerd bij Menzis en VGZ op om nog snel van zorgverzekeraar te veranderen als ze komend jaar bij hun vertrouwde dokter in behandeling willen blijven zonder kans op bijbetaling. Onder hen 50.000 minima die een speciale VGZ-verzekering hebben via de gemeente. ‘Kom er uit met elkaar’.

Lynx lijkt de rust van het bos op te zoeken

De onverhoedse aanval van een katachtig roofdier op een vrouw met hond was twee weken geleden het gesprek van de dag in ‘s-Gravenzande. Het dier, een lynx, een caracal of een gevaarlijke kat, werd eind november verschillende keren gesignaleerd. Inmiddels lijkt het gevaar geweken.

Winkeldief wordt onwel in politieauto

Een man die verdacht wordt van winkeldiefstal is vanmiddag onwel geworden in een politieauto nadat hij was aangehouden. Het gebeurde op de A13 bij Delft-Noord. De man is met spoed vervoerd naar een ziekenhuis.