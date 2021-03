Gemist? Fietsers gewond na ernstige aanrijding met auto en honden verjagen bezoekers

Overal minder vacatures, maar groeiende vraag naar zorgperso­neel: ‘Zorg staat voor een echte uitdaging’

25 maart Daar waar in bijna alle sectoren het aantal banen afneemt, blijft de vraag naar zorgpersoneel in deze regio alleen maar toenemen. Het aantal vacatures In Den Haag en omstreken is gegroeid naar 4450 vacatures. Vooral de vraag naar verzorgenden en basisverpleegkundigen nam toe, blijkt uit cijfers van UWV.