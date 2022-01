Gemist? Files verwacht door afsluiting A12 en Westlanders helpen politie aan recordvangst illegaal vuurwerk

Zo’n begrafenis als bij Desmond Tutu, kan dat ook in Delft?

Een herdenkingsdienst op een partyschip, in een strandtent of met een dj erbij: heilige huisjes lijken niet meer te bestaan in de uitvaartbranche. ,,In principe is alles mogelijk”, zegt directeur Marc Krans van De Laatste Eer, de coöperatieve uitvaartverenging in de regio Delft die in 2022 haar 90-jarig bestaan viert.