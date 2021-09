Gemist? Flatbewoners zitten al wekenlang in lijkgeur en scheidsrechter ‘Sam’ (70) belaagd en bespuugd

Arnoud van Doorn woest na 32 uur cel

Hij is al van verschillende zaken beschuldigd in zijn leven, maar dat hij ooit beschuldigd zou worden van ‘poging tot moord’ op premier Rutte kan raadslid Arnoud van Doorn nog steeds niet geloven. Na 32 uur in de cel in volledige afzondering, mocht hij vandaag weer naar huis. Er is kennelijk een foutje gemaakt, maar wel een met grote gevolgen. ,,Mijn naam is door het slijk gehaald.’’