Gemist? Fonda Sahla waarschijnlijk eerste vrouw met hoofddoek in parlement en wens zieke Elias (7) komt uit

Welke partijen gaat Denk straks opvreten in Den Haag?

‘Zo goed als zeker’ doet migrantenpartij Denk volgend jaar mee aan de Haagse raadsverkiezingen. En dat is slecht nieuws voor de lokale concurrentie die deze week weer eens ondervond hoe populair de partij van Azarkan en Kuzu in de hofstad is.,,In den Haag valt voor ons enorm veel te winnen.’’

Allerliefste wens van zieke Elias (7), die donorhart kreeg, wordt vandaag werkelijkheid

De Haagse Elias (7) heeft dwerggroei en is herstellende is van een ingrijpende medische behandeling. Om tijdens zijn herstel uit te kijken naar iets leuks in plaats van de eerstvolgende ziekenhuisafspraak, heeft Make-A-Wish hem gevraagd naar zijn allerliefste wens is: racen op het circuit van Zandvoort, leren survivallen en zelf sushi maken. Vandaag wordt zijn droom werkelijkheid.

Het moet gek lopen wil Transvaals D66-raadslid straks niet trots én met hoofddoek Tweede Kamer binnenstappen

Ze is nu nog hard aan het duimen, maar het moet wel heel gek lopen wil Fonda Sahla (41) niet haar opwachting in de Tweede Kamer maken. Het Haagse D66-raadslid uit Transvaal zou daarmee de eerste vrouw met een hoofddoek in het parlement worden.

De geboorte van de Delftse stadspartij leek een soap

De samenvoeging van Stadsbelangen Delft en Onafhankelijk Delft/Groep Stoelinga heeft ruim anderhalf jaar geduurd. Hart voor Delft, de Stadspartij staat eindelijk officieel op de kaart.

Zelfs gebruikers digitaal systeem vinden dat veilingklok moet blijven

Het rommelt bij FloraHolland, de bloemenveiling en coöperatie waarbij ook veel tuinders in het Westland zijn aangesloten. De directie en de grote bedrijven willen verder digitaliseren en een einde maken aan de fysieke veilingklok. Een deel van de kwekers en handelaren verzet zich echter fel. Met name het verdwijnen van de handel op de beursvloer in onder meer Naaldwijk is omstreden.

Corporaties stomverbaasd

De corporaties mogen tot hun grote verbazing toekijken hoe projectontwikkelaars alle sociale woningen bouwen in Entree. Ze vrezen kleine woningen met hoge huren die zodra het mag worden doorverkocht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.