Gemist? Foodbloggende chihuahua Sam (8) eet alles en opgepakte demonstranten zitten nog vast

Demonstranten nog vast

Bij de bestorming van het kantoor van de OPCW aan de Johan de Wittlaan in Den Haag zijn 44 demonstranten opgepakt. Zij zitten zaterdagmiddag nog allemaal vast.

Gebouw recyclen

De gemeente Den Haag verkoopt het Zuiderstrandtheater. Mét de voorwaarde dat het demontabele gebouw elders wordt heropgebouwd. Is het theater hierin uniek?

Opgepakt na vechtpartij

Drie tieners zijn vrijdag opgepakt voor een vechtpartij in winkelcentrum De Hoven in Delft, onder wie het slachtoffer. De recherche is op zoek naar een vierde persoon.

Studentenruzie

Ze zwaaiden met een honkbalknuppel, gooiden met vuurwerk, sloegen er op los en belaagden hun Delftse tegenhangers. 41 leden van het Rotterdamsch Studenten Corps (RSC) richtten twee weken geleden in de sociëteit van het Delftsch Studenten Corps (DSC) uit het niets een ravage aan. Waar het ze om ging? Een gestolen stoel.

Onverwachte hulp

Toen ze het artikel over de schrijnende situatie van de Haagse Mirjam van der Hak en haar zieke zoon lazen, zeiden ze meteen tegen elkaar: Kunnen we hier niets aan doen?’’ Ze belden het AD en die bracht de eigenaren van het isolatiebedrijf Technical Isolatie uit Wijchen in contact met de moeder. ,,Die vond dat zo mooi.’’

Foodbloggende hond

Ontmoet Sam (8), de eerste foodbloggende chihuahua ter wereld. Althans, volgens zijn trotse baasje Lars Kuipers. Pizza is lekker. Voor groene groentes haalt de hond zijn neus op. Soms schrokt hij gevonden plastic en zelfs een gebruikte tampon naar binnen. Op zijn eigen website zijn Sams avonturen van dag tot dag te volgen. ,,Het is een kleine goorlap, hoor.”

Logeren tussen kassen

De verstandelijk beperkte Matthew (15) woont in de weekenden in een uniek logeerhuis: een stacaravan in de achtertuin van zijn ouders. Hier wordt hij verzorgd door professionele zorgverleners, terwijl zijn vader en moeder eventjes op adem kunnen komen. ,,We wisten niet hoe we anders de lockdowns door hadden moeten komen.”

Boze buurt

Hels zijn ze in Rustenburg-Oostbroek. De reden: de gemeente Den Haag sluit bijna per direct een parkeergarage met 126 plekken in de wijk met de hoogste parkeerdruk in de stad. Ook bij zijn coalitiegenoten heeft wethouder Robert van Asten een hoop uit te leggen. ,,Wat een wanbeleid. Schandalig.’’

Piepklein wonen

Klein wonen in de grote stad. Wie nog een enigszins betaalbaar flatje zoekt, bivakkeert ook in Den Haag steeds vaker op een luttele 30 vierkante meter. ‘Urban living’, noemen ontwikkelaars dat. ‘Kippenhokjes met keukenblokjes’, mopperen de critici.

