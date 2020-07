Gemist? Fraudeur op stadhuis sjoemelde zes jaar lang met facturen en honden ziek door mensenpoep

Jouw regionieuwsBen je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws uit Den Haag en omstreken vandaag te volgen? Dit is het nieuws van woensdag 8 juli.

Cel voor reeks steekpartijen in Benoordenhout

Tadeusz C. (42) viel vorig jaar vijf willekeurige voorbijgangers aan met een mes. De Hagenaar moet daarom twee jaar de cel in en krijgt bovendien tbs opgelegd. ‘Hij kan niet onbehandeld terug de maatschappij in.’

Frauderende ambtenaar op stadhuis

De Haagse ambtenaar die mogelijk voor miljoenen euro’s heeft gefraudeerd, kon ruim zes jaar lang onbekommerd zijn gang gaan. Als controller voor de dienst stadsbeheer ging hij tientallen keren zijn boekje te buiten door zelf (valse) facturen aan te maken en goed te keuren.

Zestig nieuwe trams

Den Haag krijgt zestig nieuwe trams. De nieuwe modellen gaan in 2026 rijden op lijnen 1, 6, 12 en 16. Ze vervangen de iconische rood-beige trams die sinds de jaren tachtig al door de stad rijden.

Haagse ereburger

Wereldkampioen darten Raymond van Barneveld glom van trots toen hij in 1999 de gouden erepenning kreeg die hoort bij het ereburgerschap van Den Haag. Vorige week ontving afzwaaiend waarnemend burgemeester Johan Remkes de onderscheiding. Maar wat is de status? En wie heeft hem?

Wandelprotest in Schilderswijk

Groep de Mos, de grootste partij van Den Haag, organiseert volgende week donderdag een grote demonstratie in de Schilderswijk tegen de afsluiting van de Hoefkade en Parallelweg. Veel inwoners van de volksbuurt zijn boos over de verkeersmaatregel.

Trippende honden door mensenpoep

Meerdere honden zijn in de afgelopen week onwel geworden, nadat zij in de Scheveningse Bosjes in Den Haag hadden gelopen. De dieren zijn vermoedelijk vergiftigd door het eten van junkenpoep.

Verzet tegen islamitische school

De drie lokale partijen in de Westlandse gemeenteraad blijven zich verzetten tegen de komst van een islamitische school naar Westland. Westland Verstandig, GemeenteBelang Westland en LPF Westland weigeren vanavond het Plan van Scholen 2021-2024 vast te stellen.

Lokaal biertje gered

Het scheelde maar een haartje of we hadden in Zoetermeer geen Geusz!-biertje meer kunnen drinken. Het biermerk overleefde dankzij hulp van lokale ondernemers.

Niet in eigen buurt naar school

Delft, Midden-Delfland en Rijswijk moeten haast maken met het bouwen van nieuwe schoollokalen. Door het groeiende kindertal in onder meer Den Hoorn en de Harnaschpolder dreigen kinderen niet meer in hun eigen buurt naar school te kunnen.

