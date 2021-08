Gemist? Gebrekkig aanbod aan zwemplekken en bewoners hekelen studentenfeestjes

Gebrekkig aanbod voor zwemliefhebbers

Poepende kinderen, schijtende ganzen, drukkende warmte en daardoor welig tierende blauwalg: alles wat je niet wilt als het gaat om zwemwater in de buitenlucht. En dan kun je als zwemliefhebber in deze regio ook nog bij slechts twee buitenbaden terecht: de Waterman in Wateringen en De Hoge Bomen in Naaldwijk. ,,Dit is écht veel te weinig.”

Delftse studentenfeestjes tijdens OWee wekken nu al wrevel

De eerste biertjes zijn amper getapt, of de Delftse studentenintroductieweek OWee wekt bij Delftenaren die in de buurt van studentensociëteiten wonen al ergernis. Het luidruchtige gebral, geschreeuw en massale feesten met harde muziek schieten bij omwonenden van roeivereniging Laga in het verkeerde keelgat. ,,Alle andere feestjes in Nederland worden afgelast, maar studenten mogen van onze burgemeester alles.”

Meer dan ton steun voor Stadstheater, Boerderij en Museum De Voorde

Drie Zoetermeerse instellingen ontvingen samen meer dan een ton aan financiële steun. Met ruim 55.000 euro kreeg het Stadstheater het meeste geld van de culturele organisaties uit de stad.

De duinbes is een verboden vrucht in Den Haag, maar een delicatesse in Moskou

Ze zijn er weer: duinbessen. Nog niet zo heel veel, maar de duindoorn kleurt langzaam oranje en dat betekent dat de herfst niet lang meer op zich laat wachten. Zouden er trouwens al pepernoten in de winkel liggen? Met het huidige herfstweer is het een mooi moment om even te stoppen bij deze struik.

Vernieuwde Zoetermeerse praktijkschool opent dit najaar

Niet bij de start van het nieuwe schooljaar, maar na de herfstvakantie keert het Beroepscollege Zoetermeer Praktijk terug op de oude locatie. De school wordt voor meer dan een miljoen verbouwd om het een betere functie in de wijk te geven.

Bewoners Veilingweg in De Lier zijn verkeersoverlast helemaal zat

Bewoners en omwonenden van de Veilingweg in De Lier klagen steen en been over overlast door verkeer dat veel te hard rijdt en vrachtwagens die op zoek zijn naar handelscentrum Westerlee.

Kattenkamers dierenambulance zijn barstensvol

Een Hercules, een alleenstaande moeder en heel veel andere Haagse poezen wachten in het kattenverblijf van de Haagse Dierenambulance op een baasje. Komt u er eentje adopteren?

Jongen (16) beroofd van zijn scooter in Delftse Hout

Een 16-jarige jongen is maandagmiddag beroofd van zijn scooter in de Delftse Hout. De jongen werd daarbij bedreigd met een vuurwapen door twee leeftijdsgenoten.

Straatverlichting staat al weken niet aan

In de Haagse nieuwbouwwijk Duinvallei, in de buurt van Ockenburgh, is het flink donker ‘s avonds. De onlangs geplaatste straatverlichting staat al maanden niet aan. ,,De wijk is al grotendeels bewoond, dus ik snap het niet.”

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

