Gemist? Gedupeerden staan paf door nieuwe deal met Schouten Bouw en vaccineren bij ADO-stadion van start

‘Faillissement is vies spel geweest’

Kopers die in 2019 door het faillissement van Schouten Bouw opgezadeld werden met stress, financiële schade en zelfs huwelijksproblemen omdat hun nieuwe huizen niet afgebouwd werden, vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente Leidschendam-Voorburg een nieuwe bouwdeal voorbereid met een ander bedrijf van Chris Schouten. De omstreden ondernemer zelf vindt dat hij een nieuwe kans verdient.

Rechtszaak: fatale clash tussen twee drillrapgroepen

Kevin A. wordt verdacht van een poging moord of doodslag tijdens de fatale clash tussen twee drillrapgroepen op de Scheveningse Pier in augustus vorig jaar. De 19-jarige Rotterdammer zou daar Tyrece B. dood hebben willen schieten. De rechtbank zette daar vanochtend al stevige vraagtekens bij.

‘Veel bedrijven liggen nu in coma’

Veel bedrijven hebben het zwaar vanwege corona. Toch zijn er in de Haagse regio relatief weinig faillissementen, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. In heel 2020 gingen er in totaal 156 ondernemingen op de fles. Dat zijn er minder dan in voorgaande jaren. De vooruitzichten zijn echter niet positief. ,,Als het langer duurt, raak je uitgeput.’’

‘Liever dood dan weer de eenzaamheid van een lockdown’

Nabestaanden van de 87-jarige Cees hebben vanwege zijn zelfmoord vragen neergelegd bij ouderencentrum de Mantel in Voorburg vanwege een rigide bezoekverbod in de eerste lockdown, eenzame opsluiting, geestelijke verwaarlozing en onzorgvuldige communicatie van corona-maatregelen.

Drukte in het kinderdagverblijf

Nederland zit in lockdown, maar bij de opvang van Dalton Kindcentrum Helen Parkhurst is het nauwelijks minder druk dan voor corona. De bezetting is 75 tot 90 procent. ,,Soms vraag je je wel af: kun je dit nog echt noodopvang noemen?”

Eindelijke nieuwe huizen in Heenweg

Goed nieuws voor Heenweg: er komt eindelijk schot in de broodnodige bouw van nieuwe woningen in de dorpskern. In de leegstaande protestantse kerk komen circa acht huurappartementen voor starters en ouderen. De buitenkant van de Nieuwe Kerk blijft helemaal intact, op de raampartijen na.

‘Als die coronaprik er is, ga ik hem direct halen!’

Wat een jaar was 2020 voor Henk van der Beek. De bekende Delftenaar zag meer dokters dan in zijn hele leven ervoor, is elke avond blij als hij de dag fit is doorgekomen, en dan de vraag: hoe zal het morgen gaan? Nog los van dat virus, met al zijn eenzaamheid en beperkingen. ,,Het was een waardeloos jaar. Maar we gaan door!”

‘We zien veel meer overtredingen’

De overlast van loslopende honden en hondenpoep neemt af, ervaren de Zoetermeerse handhavers. De boa’s zijn er extra alert op omdat ze over deze overlast jaarlijks honderden meldingen krijgen. Ze controleren nu in uniform én in burger.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.