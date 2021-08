Gemist? Geen aangepaste woning voor Johanna (79) en boosheid bij dierenambulance over gedumpte kittens

Meer bewoners in verpleeghuizen

Het aantal nieuwe bewoners van verpleeghuizen loopt weer op. Dat is voor het eerst sinds corona genadeloos toesloeg in zulke zorgcentra en daardoor plekken langer leeg bleven uit angst voor besmettingen. ‘Eind dit jaar zitten we weer op een normale bezetting.’

Waarom hebben westlanders een pesthekel aan Den Haag?

Hagenaars vragen zich soms af waarom ze in de omgeving niet altijd populair zijn. Schrijver Paul Waterman weet waarom Westlanders een pesthekel hebben aan Hagenaars. ,,Al eeuwenlang wordt in Den Haag verteld wat ze in Westland moeten doen. Ze spelen daar al drie-, vierhonderd jaar de grote meneer. Westlanders werken zich te barsten en dan moeten ze geld afdragen.”

Boosheid bij dierenambulance over gedumpte kittens

Twee maanden lang hebben kittens Pixie en Jack moeten herstellen nadat ze als oud vuil bij een afvalbedrijf waren gedumpt. Een derde kitten uit het gedumpte nestje was er zo slecht aan toe en heeft het niet gered. Het zorgt voor boosheid bij de Dierenambulance Den Haag. ,,Hoe harteloos kan je zijn om zieke dieren zo aan hun lot over te laten?”

Medaille

Naomi Sedney overleefde gisteren ternauwernood de series met het Nederlandse 4x100 meter estafetteteam. Toch sluit de 26-jarige Zoetermeerse een olympische medaille in de finale, die vanmiddag om 15.30 uur Nederlandse tijd wordt gelopen, niet uit. ,,Als alles meezit tenminste. We kunnen natuurlijk stukken sneller dan die 42.81.”

Verdachte van moord op rugbyster Renée (23) legt verklaring af

Ferry T., de verdachte van doodslag of moord en het in brand steken van het lichaam van rugbyster Renée (23), wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Hij heeft bij de politie al wel een verklaring afgelegd over wat er in de nacht van 22 op 23 mei op de Doorniksestraat in Den Haag is gebeurd.

83-jarige indo-rocker

Vraag ‘popprofessor’ Leo Blokhuis naar een van zijn favoriete bands uit de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek en hij noemt The Crazy Rockers. De Haagse indorockgroep is dan ook legendarisch: opgericht in 1959 en nog steeds actief. Zondag staat de band op het Haags Beat Festival. ,,Eindelijk weer knallen”, zegt de 83-jarige zanger Woody Brunings.

Een gezin in een gezin

Kinderen die met kinderen bij hun (schoon)ouders wonen, omdat ze geen eigen woning hebben. Voor sommige Delftenaren is dat de bittere realiteit. ,,Echt gezond is het niet.”

‘Ik lig alleen maar op bed’

Johanna Oldenkamp (79) is ten einde raad. Al een jaar hoopt ze via Wmo op een aangepaste woning en scootmobiel, maar deze worden keer op keer geweigerd.

83-jarige indorocker staat nog altijd op het podium

Lieve Rachel

De met een enorme snor getooide televisiepresentator Peter Knegjens, bekend van de Wie-kent-Quiz, kondigde iedereen aan. Knegjens, die bekend werd door uitspraken als: ‘Grote klasse’, ‘Aju paraplu’ en ‘Dat ziet er gezond uit’ moest al lachen toen we gedrieën op het ruim tien meter hoge platform verschenen. Hij riep in de microfoon: ,,Let op: drie Hagenaars met hun toestel. Met daarin een soort metalen frame dat me doet denken aan een beroemd paard in Hilversum: Ria BH. Dan zeiden we altijd Rita Bustehouder. Dit is zo’n zelfde wereldwonder. Klokhuizen staan op nul-nul. Helmpje op, mooi aangetrokken. En ja, Leo pakt mooi lucht.”

