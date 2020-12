Gemist? Geen deelscooters uit angst voor vernielingen en illegaal feest beëindigd

Gezelligheid en rust in Duindorp

Precies een jaar geleden werd de politie in Duindorp bekogeld met vuurwerk en stenen. En waar nu ook elders in Den Haag auto’s en vuilnisbakken in de fik gaan, is het in Duindorp alleen maar gezellig. Is de sfeer in de wijk nu werkelijk zo anders dan vorig jaar? Nee dus, vinden de bewoners. ,,Wij hebben het leuk. We zijn een beetje het Gallische dorpje aan zee.”

Illegaal feest beëindigd in kroeg

De politie heeft gisteravond meerdere mensen beboet die aanwezig waren bij een illegaal feest in een café aan de Achterom in de binnenstad van Den Haag. Agenten deden samen met het handhavingsteam een instap in het café. Ze kwamen het op het spoor na een melding van een mogelijk feest in het pand, laat een politiewoordvoerster weten.

Acht vragen over vaccinaties bij ADO-stadion

De bouw van het ‘dorp’ voor het mega-vaccinatieprogramma tegen corona is vandaag begonnen bij het ADO-stadion. De eerste prik wordt pas op 18 januari gezet, maar gezien de massaliteit van de operatie wordt nu al gebouwd.

Geen deelscooters uit angst voor vernielingen

Oud en nieuw in Den Haag brengt twee risico’s met zich mee: bovenmatig alcoholgebruik en vandalisme. Uit angst daarvoor nemen deelscooterbedrijven hun maatregelen: in bepaalde wijken zijn de elektrische scooters vanaf vandaag niet meer te gebruiken.

Een dag in het leven van pakketbezorger Marcos

Gesloten winkels en de drukke decembermaand: het is topdrukte bij de pakketbezorgers. Iedere dag heeft Marcos Bergsma 160 stops in Loosduinen. ,,Ik houd van dit werk, ik heb zo mijn vrouw leren kennen.”

Jostiband duikt Hofvijver in

De Jostiband vergelijken met de ‘virusgekkies’ die bij het Torentje de toespraak van Rutte verstoren? Nou, daar weet de Jostiband wel wat op: zij laten zich op social media niet kennen en sturen hun nieuwjaarsboodschap letterlijk vanuit de Hofvijver. Mensen met een beperking die muziek maken: ze maakten de laatste weken veel emoties los.

Vuurwerkverkoop verknald

Normaal gesproken is het de laatste drie dagen van het jaar één groot gekkenhuis bij tuincentrum De Carlton in ‘s-Gravenzande, één van de grootste vuurwerkverkopers van Nederland. Nu is er geen sterveling te bekennen. Het licht is uit, de verkoophal wordt gebruikt voor opslag en de oliebollen en het vuurwerk zijn ver te zoeken. ,,Het is heel triest.”

Vuurwerkverkopers liggen aan de ketting

,,We gaan van de week een hoop vuurwerk zien, alleen komt het niet bij ons vandaan”, zegt Marco van der Sluijs. De eigenaar van het Delfts Vuurwerk Paleis mag, net als alle andere vuurwerkverkopers, niets meer verkopen. ,,Toch gaan de echte fanatiekelingen gewoon door, die stapten meteen de auto in naar het buitenland. Ik sprak collega’s over de grens die tot 01.00 uur ‘s nachts stonden te verkopen.”

