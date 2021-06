Gemist? Geen extra maatregelen op EK hotspots en onschuldige Hassan voor ogen van zoontje hardhandig opgepakt

Jaren ‘90-feest met Charly Lownoise & Mental Theo op het strand van Schevenin­gen

21:26 Celebrate the 90's heet het strandfestival dat als vierde evenement is toegevoegd aan de reeks Live on the Beach in de eerste twee weekeinden van september. Op het strand van Scheveningen treedt vrijdag 3 september een reeks artiesten op die in de jaren 90 hits aan de lopende band scoorden.