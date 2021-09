Gemist? Geen invalidenparkeerplek voor gehandicapte Abdullah en musea hebben steun nog steeds nodig

Zwaar gehandicapte Abdullah krijgt geen invalidenparkeerplek

De 22-jarige Abdullah Aydin is al zijn hele leven zwaar gehandicapt. Als hij ergens heen moet, moeten zijn ouders hem dragen. Zitten in een rolstoel doet namelijk pijn. Toch weigert de gemeente Den Haag het gezin een invalidenparkeervergunning te verlenen.

Kromstraat verboden voor fietsen

Stappers die vanaf 23 september in de Kromstraat het weekend willen beginnen, mogen de fiets daar niet meer parkeren. Tussen donderdag 17.00 uur en zondag 06.00 uur moet de smalle horecastraat optimaal bereikbaar zijn voor hulpdiensten.

Stoppen is geen optie voor Haagse rockers van het eerste uur

Een rockband die al 62 jaar bestaat, hoe bijzonder is dat? Nou, voor René Nodelijk is het eigenlijk nogal wiedes. Een kwestie van doorgaan met wat het allerleukste is. Zeker nu hij dat alweer heel lang mag doen met, zoals hij zegt, ‘een fantastische zangeres die ook nog eens mijn vrouw is’. Wij spraken hen voor de rubriek Hoe Is Het Nu Met?

Grootste krapte op de arbeidsmarkt in vijf jaar

Veel banen en weinig werkzoekenden: de krapte op de arbeidsmarkt in de Zoetermeerse regio was in vijf jaar tijd niet eerder zo hoog. Dat constateert uitkeringsinstantie UWV.

Demonstratie tegen coronapas houdt verkeer op in centrum Den Haag

Een onaangekondigde demonstratie tegen de coronapas houdt het verkeer op in de Haagse binnenstad. De stoet trekt onder begeleiding van de politie van het Stationsplein bij station Hollands Spoor naar het gebouw van de Tweede Kamer.

Reünie na 50 jaar Jongeren Aktiegroep Schilderswijk

Oud-leden van de Jongeren Aktiegroep Schilderswijk (JAS) kwamen gisteren voor het eerst na 50 jaar weer bij elkaar. Het strijdlied zongen ze uit volle borst mee: ,,In de ouwe, grauwe straten van onze Schilderswijk wonen mensen godverlaten...”

Musea mogen weer voluit, maar noodsteun blijft nodig

Het wegvallen van de 1,5 metermaatregel is een zegen voor musea. Na maanden van gedwongen sluiting en beperkende maatregelen is echter bij veel van hen het water tot de lippen gestegen. ,,Gelukkig hoeven we niet met de coronapas te werken”, zegt directeur Minke Schat van Museum Panorama Mesdag.