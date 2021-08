Gemist? Geen Joods monument uit vrees voor antisemitisme en zorgen om durfinvesteerders in de jeugdzorg

Zorgen om durfinvesteerders in de jeugdzorg

Den Haag gaat scherpere eisen stellen aan winsten die worden gemaakt in de jeugdzorg. Vier zorgaanbieders in de hofstad zijn overgenomen of werken samen met durfinvesteerders.

Geen Joods monument in Westland uit vrees voor antisemitisme

Er komt geen apart Joods monument in Westland ter herdenking van de slachtoffers van de Holocaust. De Stichting Joods Westland heeft dat besloten na overleg met het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) in Den Haag.

Bever lijkt voorlopig niet uit Balijbos te vertrekken

De eerste bever ooit in De Balij lijkt zich er prima thuis te voelen. Het grootste knaagdier van Europa heeft zich hier voor het eerst met een beverburcht gevestigd. Boswachter Lisa Wassenaar houdt de bever graag in het Balijbos en roept op om het dier met rust te laten.

Ontvoerde man in Delft afgezet

De 56-jarige man uit Hoofddorp, die vorige week donderdagavond werd ontvoerd in het Noord-Hollandse Cruquius, belde vannacht gewond aan bij Priscilla in een woonwijk in Delft. Ze wist niet wat haar overkwam. De man had ducttape rond zijn armen en hoofd. ,,Hij viel gewoon neer omdat hij op was denk ik. De wanhoop stond in zijn ogen.”

Vragen over internationale reis op Den Haag CS?

De internationale servicebalie van de NS op station Den Haag Centraal is sinds maandag gesloten. Reizigers kunnen niet meer aankloppen bij de balie om informatie te krijgen over hun buitenlandse reis. En dat terwijl reizigers vanwege corona vaker dan ooit met vragen zitten.

Tenlastelegging moord Doorniksestraat

De 23-jarige Renée is door de bekende Scheveninger Ferry T. (41) in haar hals, hoofd en/of bovenlichaam gestoken, denkt het Openbaar Ministerie. Om die daad te verhullen heeft hij haar in brand gestoken, staat in de voorlopige tenlastelegging.

Lamboo Medical is wereldwijde marktleider

Volgend jaar neemt Lamboo Medical zijn intrek in een gloednieuw pand. Het is ook een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van een van de oudste bedrijven van Zoetermeer.

