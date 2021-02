Gemist? Gegevens van oplichters niet opgeslagen en het gaat dit weekend sneeuwen

Het gaat dit weekend sneeuwen: ‘Dik pak van 5 tot 15 centimeter verwacht’

Sneeuwfanaten kunnen in hun handjes knijpen. Dit weekend duiken de temperaturen naar beneden en gaat het sneeuwen in Den Haag, Delft, Westland, Zoetermeer en omstreken. ‘Pak je goed in, want de gevoelstemperatuur wordt -10.’

Vrouw krijgt 8 jaar cel voor het doodsteken van haar man

De 62-jarige Marianne H. is vandaag in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van acht jaar voor het doodsteken van haar man. Dat gebeurde in november 2017. Het 59-jarige slachtoffer, de bekende Haagse marktkoopman Olaf Muller, werd in hun huis in Den Haag meerdere keren met een mes gestoken. Hij wist nog naar buiten te lopen maar overleed op de galerij.

Fraudehelpdesk mag gegevens oplichters niet opslaan door privacywet

Honderdduizenden meldingen van oplichting krijgt de Fraudehelpdesk jaarlijks binnen. De schade bedraagt tientallen miljoenen euro’s. Maar zeggen door wie je bent opgelicht mag niet vanwege de privacy van de fraudeurs.

Trompetstraat-tiran vernielt bewakingscamera’s buren om uitzetten woning

De man die meer dan twintig jaar lang zijn medebewoners in de Trompetstraat in Delft in z’n greep heeft door onder andere racistische uitlatingen en bedreigingen, heeft woedend gereageerd op het feit dat hij van de rechter nu toch voor 28 maart zijn huis uit moet. Bij twee buren blijkt de man aan de gevel hangende bewakingscamera’s te hebben vernield.

Chique Hoogstraat lijkt wel een spookstraat

Steeds meer winkels in de Haagse binnenstad staan leeg of worden zelfs dichtgetimmerd, zoals hier in de chique Hoogstraat.Zo is de etalage van de bekende luxe herenmodezaak Oger van buiten bedekt met houten planken.

Opnieuw gedoe rond toekenning kunstsubsidies van Den Haag

Er is opnieuw opschudding ontstaan over de toekenning van de vierjaarlijkse kunstsubsidies van de gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de commissie die advies heeft uitgebracht voor het Kunstenplan 2021-2024 kleeft de schijn van vooringenomenheid en belangenverstrengeling.

Opluchting bij eigenaresse van geliefde Pakschuit

Toch nog een beetje goed nieuws voor Corine Ammerlaan en haar geliefde Pakschuit. ,,De boot is gelukkig weer boven water.” Experts hebben hierdoor de gelegenheid gehad om de boot grondig te inspecteren, maar waarom de boot vorige week plotseling was gezonken, blijft nog even een raadsel.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

