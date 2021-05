Gemist? Gemeente grijpt in bij drukte Mall of the Netherlands en zwaargewonde bij gasexplosie in Delft

Te druk in Mall of the Netherlands

Het is zaterdagmiddag zó druk in de Mall of the Netherlands dat de gemeente Leidschendam-Voorburg extra maatregelen maatregelen heeft genomen. Parkeerplaatsen zijn inmiddels afgesloten en mensen mogen er alleen nog uit. De gemeente roept mensen op om niet meer naar het winkelcentrum te komen.

‘geheime’ winkeltjes uit Laak nu eindelijk online

Laak heeft een goed verborgen geheim: tal van bijzondere winkeltjes, alleen bekend bij wie er in de buurt woont. Hoe dat dan kan? Ze zijn niet online. Studenten boden hulp. Dertig winkeliers hebben nu een eigen pagina in de Shoppin Laakapp.

Scanauto in Delft zorgt voor verdriedubbeling van onterechte boetes

Het aantal onterecht uitgedeelde parkeerboetes in Delft is in een jaar tijd exorbitant gestegen: van 1423 in 2019 naar 5827 in 2020. Meer dan een verdriedubbeling, zo blijkt uit cijfers van Parkeren Delft. ,,Dat zijn 16 boetes per dag, voornamelijk aan toeristen. Het levert negatieve reclame op en mogelijk economische schade.”

Haagser dan DI-RECT kun je niet krijgen

Opnieuw geeft DI-RECT vanavond vanuit zijn thuisstad een live-streamconcert. Ditmaal staat de band in het Circustheater in Scheveningen met een ander groot muzikaal stedelijk instituut, het Residentie Orkest. Wat maakt DI-RECT zo Haags?

Zwaargewonde bij gasexplosie in Delft

Bij een ontploffing in een woning aan de Syriësingel in Delft is vanmiddag een persoon zwaargewond geraakt. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een gasexplosie.

Uitvaartverzorgers schieten weinig op met versoepelingen

De terrassen, winkels en avondklok kregen veel aandacht, maar sinds woensdag zijn ook de coronamaatregelen voor uitvaarten versoepeld. Bij een begrafenis of crematie mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn. Zoetermeerse uitvaartverzorgers hebben er weinig aan.

Delftse studenten werken aan plan voor NASA

Delftse student David Dijkstra (21) staat in 2036 op de maan als het aan hem ligt. Hij droomt eigenlijk al jaren van het maken van verre ruimtereizen, maar de kans dat het over een paar jaar ook echt gaat gebeuren, die is inmiddels wat reëler. ,,Ik ben bezig met een project voor NASA.”

‘Den Haag moet meer goedkopere openbare toiletten in de stad plaatsen’

De gemeente Den Haag zou nog voor de zomer meerdere duurzame openbare toiletten in recreatiegebieden, parken en grote speeltuinen moeten neerzetten. Volgens coalitiepartij VVD kan dat ook goedkoper dan de dure openbare toiletten die de gemeente wil plaatsen. Hierdoor zouden bezoekers op meerdere plekken hun behoefte kunnen doen.

Fietsende moeder en kind aangereden in Maassluis, automobilist rijdt verder

Een fietsende moeder met haar kind achterop is vanmiddag aangereden op de Parallelweg nabij de Maasluiseweg in Maasland. De bestuurder van de auto reed na het ongeluk door.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

