Gemist? Geschokte reacties op Haags tramdrama en onthulling geheime moskeeonderzoeken doet pijn

Geschokte reacties op Haags tramdrama

Op de grijze stoeptegels van tramhalte Anthony Fokkersingel in de Haagse wijk Ypenburg groeit dinsdagmiddag het aantal bosjes bloemen tot meer dan tien. Bij een aantal is een brief gedaan: ‘Waarom toch? Niemand heeft het recht het leven van een ander te nemen’.

Volop vuurwerkknallen door tieners in Leidschendam-Voorburg

Jongens van tussen de 12 en 15 jaar zijn volgens bewoners van Leidschendam-Voorburg de ‘daders’ van het vele zware vuurwerk dat er ‘s avonds regelmatig wordt afgestoken. Een post op het buurtplatform Nextdoor, waarin iemand hoopt dat de daders een oog of hand verliezen, is inmiddels verwijderd.

Ouders geven honderden winterjassen weg voor andere kinderen

Ouders in Rijswijk hebben ruim 400 winterjassen ingezameld voor kinderen in gezinnen met weinig geld. De jassen kunnen gratis worden opgehaald. Het is de eerste keer dat op deze manier kinderen van 1 tot 18 jaar in Rijswijk geholpen worden warm de winter in te gaan. ,,Een wens gaat in vervulling”, zegt wethouder Larissa Bentvelzen.

Dodelijke aanrijding heeft impact bij HTM

Een tram van 58.000 kilo zet je niet abrupt stil. Aanrijdingen met een dodelijke afloop zijn er bij de HTM nauwelijks. Als ze er zijn, hebben ze grote impact. Op omstanders, op nabestaanden, maar zeker ook op de trambestuurder.

Onthulling geheime moskeeonderzoeken doet Abdelhamid pijn

Sommige moskeebestuurders kunnen het nog steeds niet geloven, anderen voelen zich vooral verraden. Het nieuws over de geheime onderzoeken van meerdere gemeenten in moskeeën, heeft flink wat losgemaakt.

Bloemen voor man die ‘onder tram werd geduwd’ en stierf

Bij de halte in Den Haag waar maandagavond een man onder een tram kwam en stierf, liggen de volgende ochtend een aantal bosjes bloemen. Volgens getuigen werd de man geduwd door drie jongens. De verdachten zijn inmiddels aangehouden, meldt de politie.

Hoe je 90 procent CO2-uitstoot kunt voorkomen? Met zeepbellen

Hoe kun je de uitstoot van CO2 verminderen, zelfs met 90 procent? Met zeepbellen. Ja, je leest het goed. De bellen isoleren nu al hele kassen in het Westland.

Celstraf geëist tegen ex-werkneemster die overvallers ‘inseinde’

Het Openbaar Ministerie vindt dat er genoeg bewijs is dat een ex-werkneemster van het Kruidvat in Monster de daders van een overval op de winkel van tevoren heeft ingeseind. De officier van justitie eist een celstraf van zestien maanden tegen de 24-jarige vrouw uit Wateringen. ,,Ze heeft op afschuwelijke manier het vertrouwen van haar collega’s misbruikt.”

Boeien: Haagse politie geeft naast Bureau Hofstad nóg een inkijkje in het politiewerk

Kun je in een politiecel computergames spelen en waar blijven toch al die inbeslaggenomen wapens? Het zijn de vragen die de politie kreeg toen aan jongeren werd gevraagd wat zij van het politiewerk willen weten. Tegelijk met de serie Bureau Hofstad op RTL 4, geeft de politie-eenheid Den Haag op YouTube nu ook een eigen inkijkje in het werk.

Alle tuinders van het gas af dankzij Westlands warmtenet

Alle tuinders van het gas af. Dat is het doel van Warmtesysteem Westland, waar nog dit jaar een begin mee wordt gemaakt. Door de warmtenetten in Westland aan elkaar te koppelen moet een systeem ontstaan waarmee onder meer tuinbouwbedrijven en woningen in Westland en ook daarbuiten van duurzame warmte worden voorzien.

Moskeeën eisen excuses van gemeente Zoetermeer na undercover onderzoek

Zoetermeerse moskeeën eisen excuses van de gemeente Zoetermeer. Zij voelen zich gekwetst vanwege undercover onderzoeken in gebedshuizen door de stad.

Mysterie rondom de schorsing van Verheydt: de ‘baas van het elftal’ is tegen Excelsior tóch geschorst

ADO-spits Thomas Verheydt zou de wedstrijd tegen Excelsior missen door zijn vijfde gele kaart die hij pakte in het duel met Helmond Sport (0-0). Al snel bleek dat de spits in Brabant niet zijn vijfde, maar zijn vierde kaart van het seizoen pakte en komende vrijdag in het topduel met de Rotterdammers ‘gewoon’ zou kunnen spelen. Maar nu blijkt dat de clubtopscorer van ADO alsnog is geschorst. Hoe zit dat precies?