Gemist? Gewonde in Mall door vallende decoratie en bierjenever uit Delft moet wereld gaan veroveren

OM eist 18 jaar cel tegen drugsdealer Vincenzo S. voor doodsteken van klant Chakib (36)

Op het nippertje werd vanochtend voorkomen dat moordverdachte Vincenzo S. een metaal-houten stoel naar zijn hoofd kreeg gegooid. De emoties bij de nabestaanden van Chakib (36) liepen hoog op, toen de verdachte Delftenaar door de officier van justitie werd beschuldigd van ‘toneelspelen’. Tegen hem eist het OM 18 jaar celstraf.

Bierjenever uit Delft moet de wereld gaan veroveren

In 2016 waagde brouwerij De Koperen Kat zich al aan jeneverbier, vijf jaar later is het tijd voor de omgekeerde variant. In het brouwhuis aan de Delftse Schieweg is sinds deze week bierjenever verkrijgbaar. Een wereldprimeur, aldus de brouwerij.

Gevechtshelikopters trainen twee dagen boven Rijswijk

Twee Apache gevechtshelikopters en twee Chinook transporthelikopters van Defensie trainen woensdag en vrijdag in en rond Rijswijk. Defensie beseft dat het geluidsoverlast kan geven en stuurt meteen een klachtenformulier mee.

Gewonde in Mall of the Netherlands door vallende kerstversiering

In Mall of the Netherlands is dinsdagmiddag iemand gewond geraakt door vallende kerstversiering. Het winkelcentrum werd helemaal ontruimd. De Mall werd ruim een uur later weer vrijgegeven voor winkelend publiek.

Hagenaar in een klap multimiljonair

Den Haag heeft er een nieuwe multimiljonair bij. Een Hagenaar heeft vorige week namelijk met een 1/5e lot van de Staatsloterij een flinke som geld gewonnen.

Lichtjesavond in Delft soberder dan sober

Was er vorig jaar nog een rechtstreekse televisie-uitzending vanaf de Markt, ditmaal is de Delftse Lichtjesavond soberder dan sober. Alleen op de Facebookpagina’s van de gemeente Delft en ‘De donkere dagen van Delft’ is iets te zien van het afgelaste evenement.

Kelly probeert kroeg van ouders Hans en Claudia Lips te redden

Locus Publicus. Welke Delftenaar heeft er geen biertje gedronken? De kroeg van Hans en Claudia Lips is een begrip in de stad. Om daar in geen geval ‘was’ van te maken, is dochter Kelly een doneeractie begonnen.

Aangifte tegen nieuw afvalbeleid gemeente

Als Wateringer Piet van der Valk zijn kleinkinderen naar school brengt en ze lopen over de stoep dan wordt hun weg in Wateringen op sommige plekken in Wateringen flink versperd door een gele zee van plastic zakken aan lantaarnpalen. ,,Dit is toch veel te gevaarlijk allemaal?”

Stad wil komend jaar bij voorkeur statushouders uit eigen noodopvang huisvesten

Bij de verplichte toewijzing van woningen aan statushouders wil het stadsbestuur straks liever een bewoner van de noodopvang in de Zoetermeerse gevangenis helpen, dan een statushouder van elders.

‘Bouw een serviceflat voor senioren op plek van huidige gemeentewerf in Naaldwijk’

Het is een slecht idee om de nieuwe gemeentewerf in Naaldwijk op dezelfde plek aan te leggen als de huidige. En de aankoop van een nieuw depot voor gladheidsbestrijding in De Lier moet wachten tot na de verkiezingen.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

