Gemist? Gezin ondergedoken na aanhoudende terreur van jongeren en Den Haag is ‘onwillig’ Westland zat

Gezin vlucht huis uit Een Zoetermeers gezin is door een groep jongeren zo geterroriseerd dat het halsoverkop de stad uit is gevlucht . Het gezin wil uit angst niet meer terugkeren naar het oude adres.

Staat van kades in Den Haag?

In de binnenstad van Amsterdam stortte dinsdagmiddag een kademuur in. Den Haag heeft tientallen kilometers aan kade door de stad lopen. 24 kilometer daarvan is van hout, delen daarvan zijn beschadigd door een bacterie. Hoe groot is de kans dat ook hier een muur instort? ,,We proberen de kans dat iets afbrokkelt zo klein mogelijk te maken.”