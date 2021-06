Gemist? GGD stuurt studenten weg die stiekem prik willen halen en slavernijverleden ligt letterlijk op straat

Zoon ziet live hoe het huis van zijn bejaarde moeder wordt leeggeroofd

Dankzij slimme huiscamera’s kon een man live meekijken hoe vier dieven het huis van zijn 82-jarige moeder in Den Haag leegroofden. Hij belde meteen de politie, die het viertal op heterdaad kon betrappen. Een van hen opende zelfs de deur toen de agenten aanbelden.

Legoland op Scheveningen is open

Eindelijk is het zover. Legoland Discovery Center aan de Scheveningse boulevard is officieel open. Een klas leerlingen van een basisschool uit diezelfde badplaats mocht woensdag alvast een voorproefje nemen.

Na fatale steekpartijen in Laak: ‘Pak messentrekkers aan met een interventieteam’

De steekpartijen die jonge tieners in Laakkwartier verwonden of zelfs het leven kosten, moeten met een speciaal interventieteam aangepakt worden. In Amsterdam is er al zo’n team en dat is succesvol, aldus D66. ‘Als zo’n jongen een mes heeft, is het al te laat.’

Asya (5) overleeft grote brand Wouwermanstraat, haar school zamelt geld in

De kamer met hartjesbehang van Asya (5) is na de grote brand in de Wouwermanstraat in Den Haag een onbewoonbare, natte en stinkende puinhoop. Ze sliep er met haar moeder die rampnacht vier weken geleden en ze waren er bijna niet meer geweest. Ouders en leerkrachten zamelden geld voor haar in: ‘Ik wil weer behang met hartjes’.

GGD stuurt studenten weg die stiekem vaccin willen halen

Studenten en jongeren uit Amsterdam, Delft, maar ook uit Urk en Rotterdam komen al twee dagen naar de Schilderswijk om even snel een prik te halen voor ze op vakantie gaan. Die vaccins bij de GGD-post zijn eigenlijk bedoeld voor oudere arbeidsmigranten en jongeren worden inmiddels ook weggestuurd.

Het slavernijverleden ligt in Den Haag letterlijk op straat

Wie denkt dat alleen Amsterdamse straten herinneren aan het Nederlandse slavernijverleden, heeft het mis. Ook Den Haag profiteerde flink van dit duistere deel van de geschiedenis. Sterker nog: de meeste beslissingen werden hier genomen. En dat slavernijverleden ligt gewoon letterlijk op straat.

Roep om snelle realisatie van islamitische begraafplaats in de regio

Gemeenten in de Haagse regio moeten snel een islamitische begraafplaats realiseren voor de moslims die hier begraven willen worden. Dat eisen de PvdA-fracties in Den Haag, Westland, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer. De sociaal-democraten roepen de gemeenten op nauwer samen te werken om voor het einde van dit jaar een geschikte plek te vinden.

Nationale feestdag om afschaffing slavernij te vieren? Haagse politici vliegen elkaar in de haren

Haagse politici vliegen elkaar in de haren. Aanleiding is het pleidooi van de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht om van de afschaffing van de slavernij een nationale feestdag te maken. Meer lezen en reageren op het artikel? Dat kan hier.

Tanthof is woest: ‘Rondweg voor megaschool gaat dwars door Abtswoudsepark’

Wijkbewoners van het Delftse Tanthof zijn woest: eerst druppelden de plannen binnen om op de plek van kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof en tuin De Boterbloem een megaschool neer te zetten, nu blijkt dat er ook nog een randweg dwars door het Abtswoudsepark moet komen. ,,We laten dit niet van ons afpakken.”

Ineens zitten Stijn (22) en Jordi (25) bij wereldberoemd platenlabel: ‘We gaan nu de hele wereld over’

Op zijn 14e draaide Stijn Kouwenhoven plaatjes in Teejater Naaldwijk. Acht jaar later staat de Naaldwijker mogelijk aan de vooravond van een wereldwijde doorbraak. Samen met zijn muzikale kompaan Jordi Coenradie (25) vormt hij HUTS. De dance-act heeft bij Virgin Records een wereldwijde platendeal getekend.

