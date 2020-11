Gemist? Glazenwasser bungelt op 55 meter hoogte en Den Haag houdt rekening met verhitte jaarwisseling

Glazenwasser bungelt in losgeschoten bak op 55 meter hoogte bij Haagse flat

Bij een flat aan de Van Maanenkade in Den Haag is vanmiddag een gevelbak uit zijn beugel geschoten. Een glazenwasser zat daardoor vast tussen de achttiende en negentiende etage van de flat. Zijn bak kon niet meer omhoog of omlaag.

Straatintimidatie serieus aanpakken, hoe moeilijk dat ook is

Bij Amara (19) gaan het gesis en de handen op haar billen van wildvreemde mannen op straat haar pijnlijk onder de huid zitten. ‘Je voelt je vies en gefrustreerd dat je geen goed antwoord hebt.’ Ze helpt Den Haag nu dat antwoord te vinden.

Cel voor relschopper bij demonstratie van Viruswaanzin

Zes relschoppers werden vandaag veroordeeld voor openlijk geweld met celstraf van drie maanden en taakstraffen. Allen betuigden spijt. ,,Ik heb me mee laten slepen door de emoties.” De jongste verdachte (22) werd vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs.

Hanos helpt

Een schooldiploma halen? Voor de deelnemers van EWA Haaglanden leek het simpelweg onhaalbaar. Omdat ze nul motivatie hadden, problemen thuis of gewoon een hekel aan alles dat op school lijkt. Bij horecagroothandel Hanos krijgen ze nu tóch de kans een papiertje te bemachtigen.

In bed bevallen? Ouderwets!

In het LangeLand ziekenhuis komen zwangere vrouwen letterlijk in een warm bad terecht. In een speciaal opblaasbaar ‘zwembad’ kunnen Zoetermeerse vrouwen vanaf nu hun kind ter wereld brengen.

Den Haag houdt rekening met verhitte jaarwisseling

Den Haag houdt ernstig rekening met een verhitte jaarwisseling. Burgemeester Jan Van Zanen verwacht zelfs dat de Haagse brandweer en politie het nog drukker krijgen dan anders met Oud en Nieuw.

19-jarige doet zich voor als zoon en troggelt geld af

Een 19-jarige man uit Den Haag is maandag aangehouden omdat hij verdacht wordt van oplichting via WhatsApp. Hij heeft zich meerdere keren voorgedaan als zoon van zijn slachtoffers en liet hen geld overmaken op een bankrekeningnummer.

Van Wieg Tot Graf

Hij was een Westlandse boerenzoon die een autoriteit werd in de wereld van de bloembollen. In de bollenstreek genoot hij aanzien en respect maar wonen deed hij liever in Maasland. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Ron van Mil (27 augustus 1968 – 31 oktober 2020).

Middelbare scholen na kerstvakantie ‘liefst weer gewoon open en op school lesgeven’

Middelbare scholen in Den Haag, waaronder het Maerlant-Lyceum, Johan de Witt Scholengroep en Gymnasium Haganum geven ook na de kerstvakantie het liefst gewoon les op school. Dat zegt voorzitter Arno Peters van VO Haaglanden.

