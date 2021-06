Gemist? ‘Godfather’ Piet S. blijft vastzitten, Westland loopt gruwelijk achter met huisvesten statushouders

‘Godfather’ Piet S. blijft vastzitten

Het Openbaar Ministerie is bang dat Piet S. (65) uit Voorburg, hoofdverdachte in een omvangrijke internationale drugszaak, vlucht naar een Zuid-Amerikaans land als hij maar even de kans krijgt. Hij zou mogelijk een leuk huisje in Ecuador bezitten, waarvoor hij in Nederland al badkamerspullen heeft besteld.

Van hasjhandel tot ontvoering en mishandeling

Vijf broers van de beruchte Haagse drugsfamilie A., nu verdacht van drugshandel en witwassen, zijn onderhand wel bekend met de Haagse rechtbank. Verslaggever Michiel van Gruijthuijsen was bij de zaak aanwezig en twitterde mee.

Borstvergroting maakte Stacy (25) ernstig ziek

De 25-jarige Stacy was jarenlang dolgelukkig met haar nieuwe borsten, maar onderhuids zat het flink fout. De hormonen die uit de protheses kwamen maakten haar jarenlang doodziek.

Summer Games in Zoetermeer moeten jongeren laten sporten

De Winter Games die eerder jaar gehouden werden, vielen goed in de smaak. Zo goed zelfs, dat nu de eerste editie van de Summer Games een feit is.

Westland loopt gruwelijk achter met huisvesten van statushouders

De gemeente Westland loopt gruwelijk achter als het gaat om het huisvesten van statushouders. Voor 1 april dit jaar hadden er 45 een dak boven hun hoofd moeten krijgen, maar nog niet eens de helft (21) heeft een huis gekregen. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland concludeert dan ook dat Westland ‘niet op schema’ ligt.

Excentrieke Niekolaas (32) opent kunstcentrum in Delftse watertoren

Vraag Niekolaas Johannes Lekkerkerk wat hij met kunst heeft en wat volgt is een vloed aan woorden. De man, die door zijn excentrieke uiterlijk op zichzelf al een kunstwerk is, raakt niet uitgepraat over scheppingen van de menselijke hand.

Meisje (15) uit Berghem werd dagenlang verborgen gehouden om seks te hebben met Hagenaar (32)

De 32-jarige Kevin K. heeft een minderjarig meisje uit Berghem vijf dagen lang verborgen gehouden om seks met haar te hebben. Dat stelt de rechtbank Oost-Brabant bij vonnis vast. De man moet naar de gevangenis en zich daarna laten behandelen.

Asielzoekerscentrum in Rijswijk na vijf jaar dicht

Rijswijk zet na vijf jaar een punt achter de opvang van asielzoekers. Voor de bijna 500 bewoners wordt tegen de tijd van de sluiting van het azc in november een andere plek in Nederland gezocht. Het centrum had een turbulente start en één piek in overlast.

Nieuwe directeur van Muzee: ‘Museum met grote betekenis voor gemeenschap’

Tamara Peers is sinds 1 mei directeur van Muzee Scheveningen. Na een stormachtig jaar waarin opheffing van het museum en cultuurpodium dreigde, zijn afgelopen zaterdag de deuren weer opengegaan.,,Wij willen relevant zijn voor zo veel mogelijk mensen.”

