Gemist? Gouden koets voorlopig naar museum en Den Haag gaat niet bezuinigen

‘Omstreden’ Gouden koets voorlopig naar het museum

De Gouden Koets rijdt ook volgend jaar niet mee tijdens Prinsjesdag. De koets komt na de restauratie tijdelijk in het Amsterdam Museum te staan.

‘Elite-onderwijs’ in hartje Schilderswijk

Het Startpunt, openbare basisschool in hartje Schilderswijk, is de eerste Nederlandstalige school die zich IB Worldschool mag noemen. De obs staat daarmee in een rijtje van peperduur internationaal onderwijs.

Zelfs in zware coronatijden gaat Den Haag niet bezuinigen

Den Haag gaat niet bezuinigen. Ook hoeven de Hagenaars volgend jaar geen hogere lasten te gaan betalen. De kosten van de coronacrisis vangt het stadsbestuur op door een ongekend greep uit de gemeentekas te doen.

Geen celstraf, maar tbs voor Ahmad

Ahmad B. is veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor brandstichting in het gebouw van het CBR in Rijswijk. B. zakte tot zijn frustratie al negen keer voor zijn rijbewijs en zou daarom motorbenzine in het gebouw hebben gegoten. Vervolgens stak hij de vloeistof in brand.

Koren en muziekscholen eindelijk weer aan de gang

Nu de temperaturen dalen, is het tijd om de stembanden en vingers weer op te warmen. Bij koren en muziekscholen was het lange tijd oorverdovend stil door de coronamaatregelen. Langzaam maar zeker kunnen zij weer samenkomen.

Dries is een échte Transvaler

Tot eind september woont verslaggever Jorina Haspels in de Haagse wijk Transvaal. Ze probeert een te worden met de wijkbewoners en schrijft over wat haar opvalt. Ze sprak met Dries (62), die wel erg van biertjes hield.

‘Uitzonderlijk zware’ DDoS-aanvallen in korte tijd

Klanten van Caiway zitten door zware DDoS-aanvallen regelmatig zonder interactieve televisie. Het netwerk werd afgelopen week door digitale aanvallen met een ‘uitzonderlijk grote impact’ geteisterd.

