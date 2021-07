Gemist? GroenLinks boos over ‘seksistische’ tramnaam en week lang Lichtjesfeest in Delft

Jules Bijl (63) wordt waarnemend burgemees­ter Leidschen­dam-Voor­burg

15:16 Jules Bijl, nu nog wethouder financiën in Vlaardingen, wordt per 1 september waarnemend burgemeester in Leidschendam-Voorburg. Huidig burgemeester Klaas Tigelaar begint die dag aan zijn nieuwe baan, als voorzitter van het college van bestuur van de Laurentius Stichting in Delft.