Gemist? Groot verzet tegen duinpaviljoens en honden verscheuren jong vosje in Haags bos

‘Er zijn crematoria die er vrolijker uitzien’

De bunkerachtige duinpaviljoens die aan de Strandweg moeten komen, stuiten op flink verzet. Bewoners en politieke partijen klagen over de ‘afzichtelijke blokkendozen’ die tegenover het Scheveningse sportstrand gepland staan. De Vrienden van Den Haag hopen de bouw alsnog terug te draaien.

Duizenden Zoetermeerders zagen het eerst in hun leven Wim Griffioen

In de 34 jaar dat Wim Griffoen als verloskundige werkte, bracht hij duizenden Zoetermeerse baby’s ter wereld. ,,Dat is een energie die je de rest van je leven niet meer vergeet.”

CDA-kandidaat trekt zich terug na ophef over seksistische aanval

Constanteyn Roelofs heeft zich zojuist teruggetrokken als kandidaat-raadslid van CDA Den Haag na ophef over oude, seksistische teksten. Voor GeenStijl publiceerde hij onder het pseudoniem Zentgraaff een stuk over de Haagse PvdA. Bij een foto van raadsleden Mikal Tseggai en Janneke Holman schreef hij: ,,Bovenstaande meisjes zijn kandidaat in 070. Zou u ze doen?”

Honden verscheuren jong vosje in Haags bos

Interne bloedingen en kapotte ingewanden. Een jonge vrouwtjesvos is vorige week in het bos van Clingendael achternagezeten door twee honden. De honden hebben het dier zo erg verwond dat de dierenarts het moest laten inslapen.

Na Forum pleit ook PVV voor tribunaal

PVV-raadslid Sebastian Kruis heeft vanochtend gezegd dat hij hoopt dat wethouder Martijn Balster voor een tribunaal zal moeten verschijnen. Zijn opmerking in de Haagse gemeenteraad werd de kop ingedrukt door burgemeester Jan van Zanen.

Den Haag vangt tientallen minderjarige vluchtelingen op

Den Haag gaat vluchtelingen opvangen in de Binckhorst. De Zaanse huisjes die eerder in gebruik waren om asielzoekers te huisvesten en nu leegstonden, worden weer gebruiksklaar gemaakt.

Tot 2050 wachten op lightrail? Niet als het aan wethouder Varekamp ligt

Met de lightrail vanuit Maassluis via Westland naar Den Haag. Dat klinkt als iets voor over vijftig jaar. Misschien. Of nooit. Wethouder Pieter Varekamp (VVD, verkeer) denkt daar heel anders over. Hoewel uit een verkenning blijkt dat we tot 2050 niet op een lightrail hoeven te rekenen, verwacht hij dat ‘we rond 2035 een heel eind kunnen zijn’ met een lightrail door Westland.

Geen mails naar collega’s te sturen tijdens de kerstvakantie

TU Delft heeft de periode rond de kerstvakantie uitgeroepen tot ‘e-mail luwe weken’. De universiteit roept zijn medewerkers op om in de periode van 27 december tot en met 7 januari geen mails naar collega’s te sturen en ook zo weinig mogelijk vergaderingen te plannen.

Wassenaarse man (28) raakte verslaafd aan bedreigen politici: ‘Het was een uitlaatklep voor mij’

Een 28-jarige verdachte uit Wassenaar bedreigde politici van links tot rechts en andere bekende Nederlanders. ,,Als hij Sinterklaas zou hebben gezien in een filmpje, zou hij die ook nog bedreigd hebben”, zei de officier van justitie vandaag bij de Haagse rechtbank. De aanklager kwam met een milde strafeis.

Jonge honden Steijn en Koen maken hun debuut bij Oranje

Voor Hagenaar Steijn van Heijningen van HGC en Voorburger in Bossche dienst Koen Bijen komt morgen een droom uit: spelen voor het Nederlands hockeyteam. ,,Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden.”

Van drie keer per week naar één keer per dag thuiszorg door zorginfarct

De zorg stort als een rij dominostenen om nu ook mensen die aangewezen zijn op thuiszorg die niet of onvoldoende krijgen. Er is veel meer vraag dan thuiszorgers. ,,Het is zo schrijnend.’’

Levende doodskisten zijn door CNN en wereldprijs niet aan te slepen

Ze hebben het gierend druk bij de doodskistenfabriek van Loop Biotech aan de Vulcanusweg in Delft. De levende doodskisten van het bedrijf zijn haast niet aan te slepen sinds de Amerikaanse zender CNN een filmpje heeft gemaakt.

