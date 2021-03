Gemist? Grootste shopping centrum van Nederland geopend en Den Haag is nog veertig daklozen kwijt uit opvang

Voorlopige verkiezingsuitslagen per regio

Hoe is er gestemd? Bekijk hier de voorlopige uitslagen van Den Haag, Delft, Westland en Zoetermeer. Volg de ontwikkelingen via onze interactieve kaart en liveblog.

Grootste shopping centrum van Nederland geopend

Het grootste overdekte shopping centrum van Nederland is vandaag geopend in Leidschendam. Westfield Mall of the Netherlands, walhalla in coronatijd waarin een boodschap bij het Kruidvat al een uitje is. Maar dan voor altijd. Met spectaculaire aantallen winkels, merken, restaurants en bioscoop.

Den Haag is nog altijd veertig daklozen kwijt uit opvang

Veertig daklozen die in Den Haag verdwenen, zijn nog altijd niet terecht. Zij zaten in opvanglocaties in de stad, maar door miscommunicatie met de gemeente trokken ze weer de straat op.

21-jarige Delftenaar gestoken bij ruzie in Jumbo

Een 21-jarige Delftenaar is gisteravond gewond geraakt bij een ruzie in supermarkt Jumbo aan de Leyweg in Den Haag. Het slachtoffer raakte gewond omdat hij door een onbekende man werd gestoken. De dader ging er vervolgens samen met een vrouw vandoor.

Familieleden lieten ernstig gehandicapte man (25) achter

De gehandicapte man die in februari werd achtergelaten bij een brandweerkazerne in Rijswijk, komt uit Duitsland. Onderzoek van de politie leidde naar twee personen die het 25-jarige slachtoffer vermoedelijk achterlieten. Aangezien beide verdachten in Duitsland wonen, neemt de Duitse politie het onderzoek over.

Avonturier Hans Wiesman overleden

Hagenaar Hans Wiesman, avonturier en oprichter van Club Westwood in Den Haag, is gisteren onverwacht overleden. Wiesman (1946) was internationaal bekend als de Dakota Hunter, het wereldwijd jagen op resten van het legendarische vliegtuig.

‘Vonden jullie het leuk twee fijne levens te verwoesten?’

Andy T., die bekent dat hij vorig jaar betrokken was bij de gewelddadige overval op de Kruidvat in Monster, moet volgens het Openbaar Ministerie dertig maanden de cel in. ,,Sinds de dag dat ik uit de winkel ben weggerend heb ik er een slecht gevoel bij gehad.”

Hans Lingen (66), de Dick Advocaat van het tafeltennis

Hans Lingen (66) kreeg in zijn lange tafeltenniscarrière als speler en coach bijnamen als ‘Showspeler’, ‘Vreemde Eend’ en ‘Zwerver’. Sinds hij in augustus bij de dames van Delftse eredivisieclub DHC aan de slag is gegaan, heeft hij een nieuwe: de‘Dick Advocaat van het tafeltennis’.

Pijnacker-Nootdorp het allerduurst uit door poepen en plassen

Huurders uit Pijnacker-Nootdorp betalen van de Nederlanders de hoogste woonlasten. Dat blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) in Groningen. Wie denkt dat daar een luchtje aan zit, heeft niet eens ongelijk.