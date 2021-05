Gemist? Grote leegloop dreigt bij ADO en bouwblunder bij Legoland in Scheveningen kost miljoenen

Boulevard bij Legoland 6 meter breder door te zwak kelderdak

De bouwblunder met het boulevarddek bij Legoland kost miljoenen extra. De Scheveningse wandelpromenade moet op dat punt met 6 meter verbreed worden. Hiervoor is 3,5 miljoen euro extra nodig. Een zaak tegen de aannemer over de vraag wie er voor de extra kosten op moet draaien, loopt nog.

Feest der herkenning bij 225 jaar oude drogisterij

Zelfs vaste klanten lopen meestal door naar achteren. De meeste mensen weten heus wel wat ze willen hebben. Zijn al tientallen keren bij drogisterij Van der Gaag, schuin aan de overkant van ’t Goude Hooft, geweest. Maar ontdekken steeds weer nostalgische merken die ze, als kind, met hun ouders of grootouders, hier hebben gezien.

Rijk geeft een grachtje van niks cadeau aan Den Haag

Den Haag krijgt van het Rijk een cadeautje voor de overlast van de verbouwing van het Binnenhof. Aan het Buitenhof wordt de Hofgracht in ere gesteld, een stuk water dat hier heel vroeger ook heeft gelegen. Niemand echter die het zich kan heugen.

Grote leegloop dreigt bij ADO Den Haag

Met een 3-2 nederlaag bij FC Twente nam ADO Den Haag afscheid van de eredivisie. Het leek ook meteen het afscheid van een groot aantal basis­spelers. En dan stapte algemeen directeur Mohammed Hamdi ook nog eens op. De Haagse club verlaat het hoogste niveau vol onzekerheden.

Bibliotheken donderdag na vijf maanden weer open

Zelf weer boeken uitzoeken in de bieb. Het kan vanaf donderdag 20 mei na vijf maanden weer. Ook kunnen studenten er weer studeren, na reserveren online. Maar er lezen of werken mag nog niet.

Vijf gewonden door brand in winkel in Den Haag

Bij een brand in een winkel aan de Weissenbruchstraat in Den Haag zijn in de nacht van zondag op maandag vijf mensen gewond geraakt. Het gaat om bewoners van woningen boven en naast het winkelpand, zegt een brandweerwoordvoerder. ,,Hoe haal je het in je hoofd?”, reageert een geëmotioneerde buurvrouw.

HGC krijgt na Olympische Spelen versterking

HGC kan komend seizoen rekenen op de diensten van Eva de Goede, de aanvoerster van het Nederlands hockeyteam. De 32-jarige middenveldster zet na de Olympische Spelen van Tokio haar loopbaan bij de Haagse laagvlieger in de hoofdklasse voort. ,,Ik vind het een uitdaging om HGC met mijn ervaring en energie beter te maken.”

Straat van de koning ligt geregeld bezaaid met troep

Ondernemers aan het chique Noordeinde, naast het paleis van koning Willem-Alexander, zijn de troep in de luxe winkelstraat helemaal zat. Het afval wordt er in vuilniszakken op straat gezet omdat er geen ondergrondse containers zijn. Die zakken worden vervolgens door meeuwen en ratten opengereten. ,,Ik sta geregeld het maandverband van mijn bovenbuurvrouw op te ruimen.’’

Strijdlustige Rabin vecht tot het einde om wethouder te worden

Rabin Baldewsingh gaat er dinsdagavond in de politieke arena van Leidschendam-Voorburg keihard in om iedereen te overtuigen dat hij een prima wethouder wordt. Dat wordt een forse strijd want de meesten willen ‘Mr. Haagse windmolen’ niet. ,,Het gaat om politiek aangewakkerde emoties en anti-Haagse gevoelens.”

Ramkraak bij juwelier aan Jan Barendselaan in Poeldijk

Aan de Jan Barendselaan in Poeldijk is in de nacht van zondag op maandag een ramkraak geweest op een juwelier. Omwonende werden wakker van een harde knal. Toen ze naar buiten keken zagen ze mensen bezig om het pand binnen te komen.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.