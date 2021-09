Gemist? Grote Marktstraat moet duidelijk fietspad krijgen en onbegrip over sluiting azc Rijswijk

Einde aan onduidelijkheid: Grote Marktstraat moet fietspad krijgen

De Grote Marktstraat moet een duidelijk fietspad krijgen. Gekleurd en desnoods met heggen of hekjes erlangs. Dat vindt een meerderheid van de Haagse politiek. De vraag is nu nog wel: wanneer?

Onbegrip stop azc Rijswijk

Terwijl Den Haag onder hoge druk zoekt naar opvanglocaties voor Afghaanse vluchtelingen wordt het goed functionerende asielzoekerscentrum in het aangrenzende Rijswijk binnenkort afgebroken. Een politiek besluit na ‘5 jaar humaan zijn’. GroenLinks doet nu een beroep op menselijkheid en gezond verstand: ‘Hou het azc langer open’.

Boete/beloning bij Felyx

Delftse gebruikers van een deelscooter van Felyx moeten binnenkort een foto maken van de scooter na het parkeren. Wanneer deze slordig weggezet is, krijgt de gebruiker een waarschuwing om alsnog een fatsoenlijke parkeerplek te vinden. Een boete volgt wanneer dit niet gebeurt.

Grote zorgen na sluiting Reakt

Waar zijn al die mensen met psychische problemen gebleven? Reakt was hun tweede huis. Nu dat al maanden is gesloten, groeien de zorgen. ,,Velen zien we niet meer.”

Binnenstad Delft is extreme kroosmassa in grachten zat

De grachten van Delft worden, net als delen van de Schie, opnieuw geteisterd door een dikke laag kroos. Een teken dat de waterkwaliteit niet in orde is. Binnenstadbewoners zijn het zat. ,,Na twintig jaar mag je toch een keer een oplossing verwachten.”

HTM had grote drukte in Scheveningen op woensdagavond niet verwacht

Strandgangers hebben gisteravond lang moeten wachten om weer met de tram naar huis te kunnen. Tramhalte Zwarte Pad werd zelfs overgeslagen vanwege de extreme drukte. Ondanks het perfecte strandweer had HTM het grote aantal reizigers gisteravond niet verwacht, laat een woordvoerder van het vervoersbedrijf weten.

Leegstand in Spuistraat loopt de spuigaten uit

De leegstand in de Spuistraat en Vlamingstraat is ongekend hoog, klagen ondernemers. Overal in de Haagse winkelstraat staan panden leeg. Veel bezoekers vinden het winkelgebied in de Haagse binnenstad ‘verpauperd’, terwijl de huren torenhoog zijn. Steeds meer winkels hebben ook plaatsgemaakt voor eettentjes. ,,Maar het moet toch ook leuk zijn om te shoppen!’’

Politici willen niet mee met ‘schoolreisje’

Hoe was ook alweer die grap van dat ‘schoolreisje’ met Westlandse politici? Ze willen niet mee!



Archeologen vinden 217 skeletten van overleden Delftenaren in Nieuwe Kerk

Archeologen hebben tot nu toe maar liefst 217 skeletten opgegraven bij de Nieuwe Kerk in Delft. De kisten vol beenderen van overleden Delftenaren zijn vanwege de uitbreiding van de koninklijke grafkelder gedolven. Dat de massavondst bijzonder is, staat volgens betrokken wetenschappers buiten kijf.



Ambachtsweg blijft ook na proef dicht

De proef met de afsluiting van de Ambachtsweg in Wateringen is voorbij, maar de weg blijft voorlopig dicht. Maar omdat het verkeer op andere kruispunten in Wateringen finaal vastloopt, wil een deel van de gemeenteraad het hier niet bij laten zitten. ,,De Ambachtsweg moet écht weer open.”

We leven steeds langer, maar hoe gaan we die oude dag in?

We leven steeds langer, maar hoe gaan we die oude dag in? De nieuwe Zoetermeerse initiatiefgroep van jonge senioren waarschuwt: ‘Word wakker en denk na over je toekomst.’

Haagse atoomkelder wordt oefenruimte voor popmuzikanten

Den Haag gaat een atoomkelder aan de Schedeldoekshaven inrichten als oefenruimte voor Haagse (pop)muzikanten. Ook krijgt het Gemeentearchief plaats in de bunker, zo blijkt uit de begroting van Den Haag.

Sabra doorbreekt taboe op sporten bij zwangere moslimvrouwen

Blijven bewegen tijdens je zwangerschap is hartstikke belangrijk. Toch zijn er veel vrouwen met een migratieachtergrond die onder druk van hun omgeving juist stoppen met sporten. Dit leidt vaak tot grote problemen tijdens én na de zwangerschap. De Haagse Sabra Rahiembaks wil daar verandering in brengen met een speciaal sportpakket. ,,Ze mogen echt niks meer, alsof het kind eruit valt of zo.’’