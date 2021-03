Gemist? Grote onbekende ADO-fan wil club overnemen en zo plukt OM criminelen voor miljoenen leeg

Zo plukt OM criminelen voor miljoenen leeg

Luxe auto’s, dure horloges, bitcoins, huizen. De afgelopen jaren pakte OM Den Haag voor miljoenen euro’s af van criminelen. Vorig jaar een slordige 25 miljoen. Het target voor dit jaar: 17,5 miljoen.

Beoogde ADO-eigenaar ging in 2004 failliet

Anthony Rothengatter, de man die ADO Den Haag wil overnemen, ging in 2004 persoonlijk failliet. Tóch hoopt hij met zijn Cosinus Group Capital Partners de eredivisieclub van het Chinese UVS over te nemen. ,,Op de eretribune zitten een heleboel onbekende, maar vermogende supporters.”

Flexwoningen wellicht dé oplossing voor woningnood in Den Haag?

Den Haag kijkt serieus naar de optie om tijdelijke woningen aan te laten rukken in de strijd tegen de woningnood. Door de hoge druk op de woningmarkt zoeken veel gemeenten naar alternatieven om woningzoekenden te huisvesten, zoals de zogeheten flexwoningen. Deze tijdelijke onderkomens kun je snel ergens plaatsen en direct in gebruik nemen.

Eigenaar van vechthond die waarschuwingsschot veroorzaakte, haalt uit

Het is de ‘supersociale’ Bully-pup van ‘Tuurtje Amsterdam’ die zondagmiddag tot het waarschuwingsschot van de politie heeft geleid op het Malieveld. ‘Buitensporig politiegeweld’, volgens de eigenaar van de vechthond, die van plan is woensdag daarvan aangifte te doen.

De vitamines stromen de klas in

Gezond, lekker en verrassend. Met dank aan de Westlandse chef Robèrt krijgen honderd kinderen in Alphen aan den Rijn vier keer in de week een kakelverse schoolmaaltijd met groenten en fruit uit de kassen voorgeschoteld. Het is een klein begin van wat mogelijk tot iets groots uitgroeit. ,,Uiteindelijk willen we dit op scholen in alle grote steden gaan doen.”

Man (21) uit Wateringen opgepakt voor steekpartij in Haagse woning

De politie heeft dit weekend een man (21) uit Wateringen aangehouden voor de steekpartij in een woning aan de Van Ruysbroekstraat. Daar werd op zaterdagavond 20 februari een Hagenaar (44) meerdere keren gestoken.

Deze Hagenaars stonden vandaag al in het stemhokje

Wie staat vandaag in het stemhokje? De oproep luidt: kom maandag en dinsdag alleen als je tot de risicogroep behoort. Toch staat het iedereen vrij zijn stempas vandaag al te gebruiken.

Mustafa A. in hoger beroep in coldcasezaak Iwona Galla

Mustafa A., de man uit Maassluis die op 5 maart werd veroordeeld tot twaalf jaar cel voor de moord op de Poolse Iwona Galla, gaat in hoger beroep. Zijn advocaat vindt de conclusies die de rechtbank trekt uit de verklaringen van een vriend van A. niet terecht.

Sporten op het strand met windkracht 8

Er blaast een stevige storm over het strand van Scheveningen en het zand raast langs je oren. Windkracht 8 geeft het KNMI aan. Toch zijn er op het strand nog een paar ‘gekken’ druk bezig met sporten.

Burgemeester steekt Haagse stembureaus hart onder de riem

Den Haag mag weer naar het stemhokje. ,,Het mooiste wat er is”, als het aan burgemeester Jan van Zanen ligt. In alle vroegte bracht hij vanmorgen een bezoek aan een aantal stembureaus om de stembureauleden een hart onder de riem te steken.

Supermarktsteker had een tbs-behandeling afgerond

Marson C., de verwarde man die in december in een supermarkt in Den Haag drie mensen aanviel met een kapmes en een molotovcocktail naar binnen gooide, stond vandaag voor de rechter op een regiezitting. Volgens zijn advocaat T. Kocabas had Marson in 2017 een tbs-behandeling afgerond en was zijn contact met zijn psychiater afgelopen jaar stilgelegd vanwege de coronacrisis.

Zegje doen over De Sniep

Omwonenden en politiek krijgen een extra kans om hun zegje te doen over bouwplannen op het terrein van De Sniep in Zoetermeer. Om dat voor elkaar te krijgen kondigt het stadsbestuur aan een gebiedsvisie voor het terrein rondom De Sniep op te stellen, voordat een vergunning wordt verleend aan de projectontwikkelaar. Maar dat kan alleen als de aanvraag die ontwikkelaar Chronos al deed niet binnen de huidige regels valt. Daar valt nog een beslissing over.