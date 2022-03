Gemist? Grote Westlandse hulpactie voor Oekraïne en octopus Ferry voorspelt wie de mol is

Den Haag bereid om noodopvang te bieden voor vluchtelingen uit Oekraïne

Den Haag is een van de gemeentes in Nederland die open staat voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Momenteel wordt er met spoed gekeken welke locaties beschikbaar en geschikt zijn, aldus een woordvoerder van Arjen Kapteijns, wethouder Sociale zaken en Werk.

Agenten Jan en Bert lopen van Dam naar Vredespaleis

Net als veel andere Nederlanders wilden ook deze politieagenten hun steun betuigen aan de bevolking van Oekraïne die ongevraagd in een oorlog verzeild is geraakt. Jan (55) en Bert (62) bedachten een wel heel bijzondere actie. Zij liepen donderdag 60 kilometer vanaf de Dam in Amsterdam naar het Vredespaleis in Den Haag en zamelden zo geld in.

Midden-Delfland bouwt te weinig sociale woningen, provincie grijpt in

De gemeente Midden-Delfland krijgt voorlopig geen toestemming van de provincie Zuid-Holland om nieuwe woningplannen te realiseren. De gemeente zou zich te weinig inzetten om de hoeveelheid sociale woningen op peil te brengen.

Na alle afleveringen te hebben gezien voorspelt octopus Ferry wie de mol is

Liefhebbers van het programma Wie is de Mol moeten nog even wachten op de uitslag, maar volgens octopus Ferry is het overduidelijk wie dit jaar de bedrieger is.

‘Vleermuis heeft het hier soms beter dan starter op woningmarkt’

Verkiezingsdebat: Den Haag kent een vuilnisprobleem. In delen van de stad is het Napels aan de Noordzee, klagen bewoners. In het derde van een reeks twistgesprekken in aanloop naar de lokale verkiezingen nemen CDA en Partij voor de Dieren een duik in de troep op straat. Ook de vleermuis komt even langsvliegen.

Nieuwe actie Clean Up Team Westland: op elke Westlandse basisschool een watertappunt

Giel Biersteker, specialist in dak- en gevelbedekking uit Naaldwijk, hoefde niet lang na te denken toen hij door Rob van Holstein werd benaderd om de aftrap te doen voor een nieuwe actie van Clean Up Team Westland. Het doel van de actie is geld inzamelen waarmee voor het eind van het jaar bij elke Westlandse basisschool een watertappunt is geïnstalleerd.

The Avocado Show verovert de wereld, na Amsterdam is de eerste stop de Mall in Leidschendam

Ze hebben al vestigingen in Amsterdam, Brussel, Londen en Madrid en binnenkort ook in Leidschendam, in de Westfield Mall of the Netherlands om precies te zijn. The Avocado Show van de vrienden Julien en Ron timmert aan de weg, want het concept dat in de Haagse regio wordt ontwikkeld moet de rest van de wereld gaan veroveren.

Ambachtsweg gaat weer open ondanks weerstand buurtbewoners: ‘Wij zijn echt verbolgen’

Ondanks weerstand van direct omwonenden heeft de gemeente besloten de omstreden poller op de Ambachtsweg in Wateringen weer naar beneden te doen en de weg open te stellen voor al het verkeer. Woensdag zijn op diverse plekken plantenbakken geplaatst die bedoeld zijn als snelheidsremmende maatregel. De weg gaat vrijdag weer open. ,,Wij zijn verbolgen.”

Politie pikt mogelijk nieuwe locatie De Boerderij in: ‘Hoe heeft dit kunnen gebeuren?’

Wordt nou het mogelijke plekje van De Boerderij ingepikt door de politie? Dat zou best eens kunnen gebeuren. Na jaren overleggen en een toezegging over een nieuwe locatie is er met de politie opeens nog een speler in de markt en die lijkt de voorkeur te krijgen.

Grote Westlandse hulpactie voor Oekraïne

Het Agrologistieke Cluster Westland is aan een mega-operatie begonnen om te zorgen dat er zo veel mogelijk hulpgoederen naar Oekraïne worden gebracht. Op verzoek van de gemeente Westland probeert de Westlandse transportsector zo veel mogelijk vervoer en spullen te regelen.

