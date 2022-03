Gemist? Grote zorgen over kwaliteit woningen en De Mos en Guernaoui geen wethouderskandidaat

‘Ik dacht vaak dat hij dood in z’n bedje lag’

Josianne (28) had een traumatische bevalling. Wat een routine echo had moeten zijn, eindigde met slechts 26 weken zwangerschap in een spoedkeizersnee. Inmiddels is Micha 15 maanden oud en gezond, maar het zorgde voor veel angsten bij zijn moeder. ,,Vaak dacht ik dat hij dood in zijn bedje lag.”

Zorgen om staat woningen: ‘Mensen nemen genoegen met minder kwaliteit, want je moet ergens wonen’

Het gemeentebestuur van Den Haag maakt zich grote zorgen over de kwaliteit van woningen in sommige delen van de stad. Uit onderzoek blijkt dat die verder achterblijft dan verwacht. Eén op de vijf huurders geeft aan last te hebben van ernstige gebreken. Daarnaast is de vocht- en schimmelproblematiek groot en wijdverbreid.



Verdachten De Mos en Guernaoui geen wethouderskandidaat: ‘Hopelijk dan toch in coalitie’

Richard de Mos en Rachid Guernaoui stellen zichzelf niet kandidaat als wethouder. De twee worden verdacht van omkoping en ambtelijke corruptie, waardoor andere partijen niet met Hart voor Den Haag willen samenwerken. De Mos hoopt zo toch een coalitie te kunnen vormen.

Stadsbestuur met een lokaal hart lijkt eerste optie in Zoetermeer

Wie van de dertien partijen kruipen samen om de stad te gaan besturen? De VVD kijkt als grootste partij nadrukkelijk naar de verrassende winnaars: de lokale partijen. En die willen best.

ADO-bus haalt Oekraïners op: ‘Ouderen in rolstoel blijven achter, hoe halen we hen?’

Een week lang liep Berend Veldhoen (57) met een steen in zijn maag rond nadat de oorlog in Oekraïne uitbrak. Nu is hij een van de onbekende Haagse helden in het Poolse grensstadje Chelm waarvandaan een busdienst is opgezet. Met de ADO-spelersbus reist hij die kant op. ,,Zo bizar. Die mensen hadden een paar weken geleden nog een gewoon leven, zoals jij en ik.”

Grote schoonmaakactie op komst: ‘Zelfs een bananenschil heeft een jaar nodig om af te breken’

Bewoners van de Olofsbuurt en het Westerkwartier halen zaterdag de bezem door hun wijk. Beide buurten sluiten zich aan bij de Landelijke Opschoondag van 19 maart. Op diverse plekken in het land gaan buurtbewoners de straat op om zwerfafval te verzamelen.

Bloemenveiling krijgt 250 vrachtwagens met bagger over zich heen

Royal FloraHolland heeft een enorme lading bagger over zich heen gekregen. Letterlijk. Dit dankzij het Hoogheemraadschap van Delfland, dat deze week één van de eerste vrachten schone bagger naar het braakliggende terrein Mars bij het World Horti Center in Naaldwijk heeft gebracht.

Amar Catic hoeft niks te weten van de Palingsound uit Volendam: ‘Bosnische volksmuziek raakt me’

De 23-jarige razendsnelle rechtsbuiten met Bosnische roots Amar Catic begon voortvarend aan het seizoen. Later raakte de prik wat van de cola, maar de afgelopen weken zie je hem weer naar zijn topvorm toegroeien. Gaat hij vrijdagavond de verdediging van FC Volendam een toontje lager laten zingen?

STIP wil vol energie inzetten op progressief stadsbestuur: ‘Onze kracht is een frisse blik’

Er is maar één stad in Nederland waar de grootste partij in de gemeenteraad uit louter jongeren bestaat. Studentenpartij Studenten Techniek in Politiek (STIP) heeft het de komende jaren voor het zeggen in Delft. ,,We beschikken altijd over een frisse blik. Dat is onze kracht.”

De opkomst is een afgang

‘Verbijsterd’ was ooit het stopwoordje van Joop den Uyl. Ik leen het even. Ik ben verbijsterd over de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. De opkomst is een afgang. Je kan je afvragen of dit systeem nog wel werkt als je met minder dan de helft van de kiezers te maken hebt.

Miss Jones pakt je in als je met een lekkere porn star de club verlaat

Miss Jones is een horeca-aanwinst vlakbij het spoor. Niet de meest uitnodigende omgeving voor een avondje uit, maar eenmaal binnen kom je in een compleet andere, en lekkere, glossy wereld terecht.

