Gemist? Haagse agenten zijn televisieheld in Bureau Hofstad en machtsstrijd binnen Monsters zwemparadijs

In Bureau Hofstad zijn Haagse agenten televisieheld

De komende weken maakt Nederland kennis met de Haagse politieagenten Sjoerd en Nathan. In het tv-programma Bureau Hofstad van Ewout Genemans zit de kijker op de achterbank van de politieauto op de Laan van Meerdervoort, of midden in een demonstratie op het Plein. Is dit journalistiek of entertainment?

Stijgende gasprijs voor Richard (42) geen enkel probleem, hij leeft al 12 jaar gasvrij

De sterk oplopende gasprijs bezorgt veel huishoudens kopzorgen, maar Zoetermeerder Richard Helderman (42) en zijn gezin zitten er warmpjes bij. Hij woont al ruim tien jaar gasvrij en was daarmee één van de pioniers in Nederland. ,,Ik wilde sinds 2009 al niet meer terug op gas, maar nu hélemaal niet.’’

Dailisha (22) ligt al dagen in bed door kapotte rolstoel, maar wie gaat ’m repareren?

Dailisha Persaud is al dagen aan bed gekluisterd. En voorlopig lijkt daar geen verandering in te komen. Voor de vijfde keer in drie maanden tijd is de elektrische rolstoel van de 22-jarige Zoetermeerse stukgegaan. Maar wie gaat ’m repareren? Instanties wijzen naar elkaar.

Vuurwerk mag deze jaarwisseling weer in Delft

Niets houdt de Delftenaar tegen om komende Oudjaarsdag weer vuurwerk af te steken. Een algeheel verbod, zoals dat vorig jaar gold in de stad, komt er niet. De reacties zijn wisselend, zeker ook omdat in sommige wijken nu al weer knalvuurwerk klinkt.

Arbeidsmigranten kunnen zich eindelijk weer inschrijven in Westland

Arbeidsmigranten kunnen zich eindelijk weer bij de gemeente Westland melden voor het verkrijgen van een burgerservicenummer. Tot wanhoop van kwekers en uitzendbureau was deze dienst een aantal weken niet beschikbaar. Na vragen van Westland Verstandig is het probleem deze week verholpen.

Statenlid Ewald Kegel voelt zich weer thuis bij Forum voor Democratie

Het Zuid-Hollandse statenlid Ewald Kegel keert weer terug naar Forum voor Democratie, de partij die hij vorig jaar verruilde voor Groep Otten. Hij zou de eerste zijn van een reeks spijtoptanten van de partij van Thierry Baudet. ,,Het oude gevoel is er weer”, schrijft de Nootdorper in een statement.

Azc Rijswijk mogelijk halfjaar langer open

Rijswijk is bereid het asielzoekerscentrum een halfjaar langer open te houden en daarmee te voorkomen dat de 500 bewoners op een stoeltje in de noodopvang terechtkomen. Dat voorstel doet het gemeentebestuur aan de gemeenteraad die daarover dinsdagavond moet beslissen.

Haagse woning verliest achtergevel door harde explosie

Bij een forse explosie in een woning aan de Zuiderzijde in Den Haag is dinsdagmiddag een complete achtergevel naar beneden geklapt. Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er bij de bewoners en omwonenden goed in. ‘De hele achterkant van het huis ligt eraf.’

‘Drillrappers’ horen strafeis van 13 jaar cel voor doodsteken van Chuchu (19) op de Pier

Verschrikte strandgangers, bewapende en rennende jongeren en een dodelijk slachtoffer. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag tegen de verdachten van de dodelijke steekpartij op de Scheveningse Pier, waarbij Rotterdammer Cennethson ‘Chuchu’ Janga (19) om het leven kwam, dertien jaar geëist.

Overblijfouder op steeds meer plekken uitstervend ras

Samen een bammetje eten in de klas onder het toeziend oog van een paar ouders? Op steeds minder scholen valt dit te organiseren. Ouders hebben geen tijd en dat maakt het bepaald niet eenvoudig om het rooster rond te krijgen. En dus grijpen scholen naar professionele kinderopvang of houden de leerkrachten zelf een oogje in het zeil. Maar hélemaal uitgestorven? Dat is de overblijfouder nog niet.

Machtsstrijd woedt binnen Monsters zwemparadijs

De wittebroodsweken van De Boetzelaer zijn voorbij. Amper vier maanden na de herrijzenis van het in de wijde regio geliefde zwemparadijs in Monster woedt achter de schermen een fikse machtsstrijd. Eerste slachtoffer is directeur/bestuurder Frank Haagsma. Amper een halfjaar na zijn aanstelling is hij noodgedwongen vertrokken.

‘Ik kreeg een kapmes in mijn rug en ze zeiden dat ik al dood was’

Het thema van de Maand van de Geschiedenis is ‘Aan het werk’. Het museum Sophiahof sluit daar op aan met een expositie over slaven op Java die hun vrijheid terug kregen. In de rubriek Gedane Zaken vertellen nakomelingen van deze ‘Depokkers’ hun familiegeschiedenissen.

