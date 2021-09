Gemist? Haagse bevolking groeit als kool en woonpark voor 688 arbeidsmigranten komt er toch

Corruptieaffaire rond Haagse oud-wethouders De Mos en Guernaoui volgend jaar voor de rechter

Het Openbaar Ministerie brengt de corruptieaffaire rond de Haagse oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui definitief voor de rechter. Maar een proces laat nog wel op zich wachten. Volgens zijn advocaat wordt het zeker niet eerder dan volgend jaar zomer, zegt De Mos desgevraagd. Dat is dus na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022.

Haagse bevolking groeit als kool, maar waar laten we straks de nieuwkomers?

Den Haag groeit en blijft ook groeien. Met vele duizenden inwoners per jaar. Maar kan de stad die voortdurende stroom van nieuwe Hagenaars wel aan, of wordt het langzaamaan tijd om eens in te grijpen?

Nederlands bedrijfsleven moet innoveren, maar waar zijn de investeerders?

Deep tech-bedrijven zijn van groot belang voor onze economie. Ze lossen niet alleen allerlei grote problemen op met nieuwe technologie, maar zorgen ook voor veel werkgelegenheid. Toch is het nog steeds erg lastig om investeerders te vinden. Daar lijkt langzamerhand verandering in te komen.

Studenten vrezen dat hun gegevens op straat liggen na hack

De privégegevens van tienduizenden medewerkers en studenten van ROC Mondriaan liggen mogelijk op straat. Vier weken na de hack is nog steeds niet duidelijk wat er precies is gestolen. Een kritisch mailtje over een docent, jouw slechte cijfers of dossiers over fysieke en mentale klachten? Iedereen kan het nu lezen.

Hijs Hokij rekent op financiële steun van de gemeente

Hijs klopt vandaag bij de gemeente aan. De Haagse ijshockeyclub doet een verzoek voor een structurele subsidie. Dit omdat de kosten van de ijshuur drastisch zijn gestegen. Komt er geen hulp, dan komt Hijs in zwaar weer terecht.

Vogelbuurt in Kwintsheul heeft een probleem met ratten

De Vogelbuurt in Kwintsheul kampt met rattenoverlast. Al verschillende keren werd het probleem aangekaart, maar voorlopig vangen de bewoners bot. Instanties lijken naar elkaar te wijzen als het gaat om een oplossing.

Woonpark voor 688 arbeidsmigranten in Westland komt er toch

De huisvesting van 688 arbeidsmigranten in het woonpark van uitzendbureau Tradiro in De Lier gaat door. Het Westlandse gemeentebestuur heeft definitief groen licht gegeven voor het plan aan de Oostbuurtseweg, waar nu nog kassen staan.

‘Ambachtsweg in Wateringen gaat zo snel mogelijk weer open in beide richtingen’

De Ambachtsweg in Wateringen gaat zo snel mogelijk in beide richtingen weer open voor al het verkeer. Verkeerswethouder Pieter Varekamp (VVD) vindt dat nog steeds onverstandig, maar zegt de aangenomen motie door de gemeenteraad niet naast zich neer te kunnen leggen. ,,De Ambachtsweg gaat dus weer open.”

De film over pesten is al net zo confronterend als de voorstelling

Met haar eerste theatervoorstelling over pesten op school won Yu Lan Leffers meteen een prijs. Volgende week gaat de voorstelling als film in première. Die is al net zo confronterend. ,,Het is geen Hollywoodproductie.”

Hangende schouders in Laak nu dag des oordeels nadert

Dé voetbalclub van de stad lijkt bijna ten onder te gaan. De problemen voor ADO Den Haag stapelen zich op en de dag des oordeels van de KNVB nadert. Zelfs in Laak, van oudsher de supporterswijk van de Haagse club, hangen de schouders. ,,Het is te gek voor woorden als derde stad van Nederland.”