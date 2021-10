Gemist? Haagse Bruidspaleis afgelopen nacht beschoten en glastuinbouw luidt de noodklok

Haagse Bruidspaleis afgelopen nacht beschoten

De gevel van het Bruidspaleis aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag is in de nacht van zondag op maandag beschoten. ,,Die malloten lopen maar te zwaaien met pistolen.”

4000 euro voor het isoleren van huis: deze klussers willen de hoge prijzen voor zijn

Het is dringen in de bouwmarkt nu de energieprijzen de pan uit rijzen. Tochtstrips, radiatorfolie en glaswol zijn niet meer aan te slepen. Het kost je een paar duizend euro, die je ook zeker weer terugverdient. ,,Het helpt echt. In plaats van 144 betaal ik nu 52 euro per maand.’’

Milou (8) bemachtigt plek in Kids Crew Legoland: ‘Lego is geweldig voor iedereen’

De 8-jarige Milou Boon uit ’s-Gravenzande behoort met vier andere kinderen tot de allereerste Kids Crew bij Legoland Discovery Centre in Scheveningen. De boodschap die ze wil uitdragen: ‘Lego is geweldig voor iedereen, van jong tot oud. Jongen of meisje, het maakt niet uit!’

Kindercafé, theaterzaal en oefenruimte: bieb wordt vanaf november voor vijf miljoen vertimmerd

Een kindercafé, een theaterzaal en oefenruimte voor conservatoriumstudenten. Als over pakweg driekwart jaar de bibliotheek op het Spuiplein voor miljoenen is vertimmerd, moet het iedereen duidelijk zijn: ,,Een moderne bieb is zoveel meer dan boeken.”

Klassiek herenhuis Den Haag ‘helaas’ in de verkoop: ‘Het is gewoon een huis dat klopt’

Na iets meer dan een jaar vertrekken Marcella Hilbers en Hans Suijkerbuijk alweer uit hun sfeervolle herenhuis in de Buijs Ballotstraat in Den Haag. ,,Konden we het maar meenemen.”

Den Haag kan voorlopig blijven groeien, maar met minder sociale huur en meer handhavers

Anne Mulder (51), Scheveninger, voormalig raadslid, Tweede Kamerlid en sinds een jaar wethouder van Financiën en Stadsontwikkeling in Den Haag. Hij mag komend voorjaar de Haagse VVD door de verkiezingen loodsen.

Glastuinbouw luidt noodklok: ‘Telers kunnen niet door als zij zelf geen geld hebben door de hoge gasprijs’

Glastuinbouw Nederland luidt de noodklok over de hoge energieprijzen van dit moment. De belangenclub van de tuinders geeft aan dat de hoge gasprijs verdere verduurzaming van de tuinbouw in de weg zit. ‘Telers kunnen niet door als zij geen geld hebben door de hoge gasprijs.’

Deze clubs zijn de dupe van de massale overstap naar de zaterdag: ‘Wij gaan nooit betalen’

Nu steeds meer ambitieuze clubs naar de zaterdag overstappen, lijken de dagen van Die Haghe en SV Honselersdijk in de eerste klasse geteld. Als je het met ‘eigen jongens’ doet en spelers niet betaalt, ga je het op termijn in de hogere regionen simpelweg niet meer redden. ,,Dan zakken we maar af. Bij ons is gezelligheid het belangrijkste.”

Ziekenhuizen bellen incidenteel operaties af, maar niet vanwege corona

Ziekenhuizen in en rond Den Haag bellen mogelijk een operatie af, maar niet vanwege een teveel aan coronapatiënten. De ziekenhuizen kunnen het aantal mensen dat met Covid-19 moet worden opgenomen, in tegenstelling tot andere gebieden in Nederland, met elkaar nog aan, zeggen ze.

De hand van spitsentrainer Richard Knopper is nu al zichtbaar bij ADO Vrouwen

Noem het toeval of niet, maar sinds Richard Knopper de spitsentrainer van ADO Vrouwen is, heeft het team van Sjaak Polak in twee duels negen doelpunten gemaakt. Vooral Jaimy Ravensbergen is op schot. Ze maakte een hattrick tegen FC Twente (4-4) en ziet meerdere trainingen onder Knopper helemaal zitten.

Nabestaanden van doodgestoken Renée (23) moeten langer op antwoorden wachten, onderzoek vertraagd

Het onderzoek naar de geestelijke staat van Ferry T. (41), de man die ervan wordt verdacht dat hij Renée (23) heeft omgebracht, is zeker zes weken vertraagd. ,,Dit gaat nog relatief snel.”

Leegstaand industrieel monument Taplokaal is gedroomde locatie voor Museum Van Marken

De Stichting Museum Van Marken heeft haar zinnen gezet op het Taplokaal, een al decennia lang leegstaand gebouw op de kop van het DSM-terrein. Het industrieel monument zou de perfecte locatie zijn voor een museum over het leven en werken van het echtpaar Jacques en Agneta van Marken.

Monique weigert volledige huur te betalen vanwege schimmel in slaapkamer van 17-jarige dochter

Monique van Damme wordt gek van de schimmel en vocht in haar huurhuis. Zij is een van de boze Vestia-huurders uit Zoetermeer die aanklopten bij woonwethouder Robin Paalvast. Zij hopen dat hij kan helpen met de problemen met woningcorporatie Vestia.

