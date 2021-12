Gemist? Haagse coalitie gaat van crisis naar crisis en deze trein verdwijnt vandaag stilletjes van het spoor

Haagse coalitie gaat vlak voor verkiezingen van crisis naar crisis

Het is oppassen geblazen in de Haagse politiek. Sinds de zomer gaat de coalitie van crisisoverleg naar crisisoverleg. Elk plan dat voorligt, kan zomaar getorpedeerd worden. En de irritatie groeit. ,,Dan spreken we duidelijk af om elkaar heel te houden, gaat het het onmiddellijk weer mis.”

De trein met dat speciale fluitje verdwijnt vandaag stilletjes van het spoor

Na 46 jaar neemt de NS zaterdagnacht afscheid van de oude Sprinters. De supersnelle stoptreinen maakten new town Zoetermeer groot via een unieke spoorlijn. Voor machinist Peter Hilarius was zo’n rondje Zoetermeer met de Sprinter zijn eerste rit.

Hoe word je de nieuwe Max Verstappen?

Met 300 kilometer per uur over het circuit scheuren, de wereld over vliegen en miljoenen euro’s per jaar verdienen. Het is de droom van bijna ieder kind: coureur worden in de koningsklasse van de autosport, de Formule 1. Maar de nieuwe Max Verstappen word je niet zomaar. Waar begin je?

‘Record op record coronapatiënten en andere acute slachtoffers’

Ambulances in Den Haag en omgeving hebben nog nooit zoveel spoedritten gereden als dit jaar. De ziekenwagens rijden af en aan met coronapatiënten en andere slachtoffers. Door de extra drukte kwam de ambulance in 10 procent van de spoedoproepen niet in de daarvoor gestelde 15 minuten. Twee keer vaker dan de landelijke bovengrens.

Dik betalen of bibberen van de kou

Bibberen en klappertanden óf je bont en blauw betalen aan de stookkosten. ‘Minstens honderd’ huurders en kopers van woningen in het Oostblok, Waterblok en aan de Stille Putten in Delft zijn het spuug- en spuugzat. De verwarming doet het al maanden helemaal niet of amper, maar de woningcorporatie laat ze in de kou staan. ,,Het is voor Woonbron gewoon een lachertje.”

Niet alleen Westlandse tomaten gaan wereld over

De wereldberoemde bioloog sir David Attenborough zei het al: De Nederlandse glastuinbouw is een lichtend voorbeeld voor de rest van de wereld. Nergens wordt efficiënter voedsel verbouwd dan in het Westland. Maar kijk niet vreemd op als Chinese glastuinbouwers straks meer tomaten produceren dan de Nederlanders. Met dank aan datzelfde Westland, want de export van kennis wordt de komende twintig jaar steeds belangrijker.

‘Midlifecrisis? Old soldiers never die’

Vijf teams strijden vanaf zaterdag in de kampioenspoule om de nationale badmintontitel. Bij Drop Shot uit Den Haag is er een sleutelrol weggelegd voor het badmintonfenomeen Dicky Palyama. Hij spot met alle fysiologische wetten, want zelfs op 43-jarige leeftijd is hij, tot wanhoop van zijn tegenstanders, nog altijd onverslaanbaar. ,,Eigenlijk zou dat niet meer mogen.”

Inge is gek op haar woning, maar verhuist toch

Inge Clausing en haar partner verkopen hun maisonnette aan de Raam in Delft. Ver gaan ze niet, ze schuiven een paar huisnummers op in hetzelfde appartementencomplex.

Wat houdt de uitbreiding van de milieuzone per 1 januari in?

Veel voertuigen mogen vanaf 1 januari het centrum van Den Haag niet meer in vanwege een uitbreiding van de milieuzone. Maar wat betekent dit precies voor automobilisten en bestuurders van vrachtwagens en bussen die in Den Haag moeten zijn?

