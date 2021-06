Gemist? Haagse ‘horrorpoller’ al voor duizenden euro's gerepareerd en deze mensen lieten stad of dorp op hun lijf zetten

Geef leraren een bonus en voorrang op huurhuizen

De Haagse scholen hebben heel hard docenten nodig. De PvdA pleit voor de Amsterdamse aanpak: geef ze een bonus en voorrang op huurhuizen.

Deze mensen lieten stad of dorp op hun lijf zetten

Het is officieel zomer en dat betekent dat de bikini’s en zwembroeken weer uit de kast mogen. In de winter zijn tatoeages goed verborgen, maar in de warmste maanden van het jaar verschijnen de mooiste en gekste afbeeldingen. Deze mensen lieten een tattoo met een knipoog naar hun stad of dorp zetten.

‘We moeten weg uit logeeradres’

Tientallen bewoners die door de megabrand in de Wouwermanstraat hun huis kwijt zijn geraakt, zijn opnieuw in paniek. Ze moeten hun tijdelijke logeerhuis over acht dagen uit en hebben geen ander onderdak gevonden. ‘Dan kunt u naar de daklozenopvang, is er gesuggereerd.’

Al voor meer dan honderdduizend euro gerepareerd aan Haagse ‘horrorpoller’

In twee weken tijd is er al voor meer dan honderdduizend euro gerepareerd aan de nieuwe bussluis bij het HagaZiekenhuis aan de Escamplaan. Achttien automobilisten reden er hun auto én de nieuwe ‘horrorpollers’ al kapot.

‘6500 euro nodig voor vervangen ambulancemotor’

Een van de ambulances van Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst Den Haag staat stil met een kapotte motor en dat zorgt voor een groot probleem. ,,In de drukste periode van het jaar rijden we 70 ritten per dag. De vijf ambulances van de stichting zijn de hele dag op pad. Als er dan een ambulance uitvalt, zit je met een groot probleem. Dat is precies wat er nu aan de hand is.”

Verbouwing krijgt steeds meer vorm

De werkzaamheden op station Delft Campus zijn cruciaal voor de plannen om meer treinen te laten rijden op het traject Dordrecht-Leiden. Door de spoorverdubbeling kunnen straks tussen Rotterdam en Den Haag 28 treinen per uur rijden. Het eerste onderdeel van de vernieuwing van het station, de fiets- en voetgangerstunnel, is nu klaar. Reden voor een feestje.

Ondanks degradatie nog veel bekende gezichten bij ADO

ADO Den Haag begint morgen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op het trainingsveld in Rijswijk zal het dan lijken alsof er niet veel veranderd is binnen de club. Ruud Brood is nog steeds trainer en spelers als Daryl Janmaat, Ricardo Kishna en Peet Bijen horen bij de selectie.

‘Boven mijn bed hing een poster van het sterrenteam van 1978’

Scheveninger Ramon Roelofs is Charly van het happy hardcore-duo Charly Lownoise & Mental Theo. Samen maakten ze de opzwepende muziek achter de reclame van Koning Toto met in de hoofdrol Wesley Sneijder.

