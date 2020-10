Gemist? Haagse politiek diep geschokt door compleet vastgelopen coronazorg en plannen voor nieuwe pier

Politiek diep geschokt door verstopte opvang van coronapatiënten

De Haagse politiek is diep geschokt door de compleet vastgelopen coronazorg in de stad. Topvrouw Ingrid Wolf van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) sloeg gisteren groot alarm. ,,Het gaat hier om mensenlevens”, verzucht raadslid Janice Roopram van Hart voor Den Haag. ,,Dit is een regelrechte nachtmerrie.’’

Nieuwe pier Scheveningen

De eigenaren van de Scheveningse Pier willen het iconische bouwwerk slopen en vervangen voor een nieuwe pier die mogelijk op een andere plek komt. Daarbij is ook herbouw van de antieke pier voor het Kurhaus onderwerp van gesprek. Dat blijkt uit vrijgegeven stukken van de gemeente. De nieuwe pier moet ruimte bieden aan vakantiewoningen, een hotel en een congrescentrum.

Schrijvende arts

Hij zag de benauwde patiënten tijdens de eerste coronagolf binnenkomen. Hij zag hoe moeilijk het was om hen te helpen. Hij zag collega’s die mentale hulp nodig hadden. Nu ziet longarts Jeroen van Exsel corona-cynisme en een voortdurende discussie over de maatregelen.

Verzekeren tegen autobranden

VRAAG BIJ HET NIEUWS | Autobranden zijn een groot probleem in onze regio. Uitgebrande auto’s zorgen voor een onveilig gevoel en natuurlijk voor schade. Wat kun je er tegen doen en hoe kan je jezelf het beste verzekeren?

Delftse coronatijd in beeld

In één klap zat fotograaf Herman Zonderland in maart zonder opdrachten en inkomen. De Delftse bedrijfsfotograaf maakte van de nood een deugd en trok dagelijks de stad in om de gevolgen van de coronacrisis in beeld te brengen.

Parel in de uitvaartbranche

Waar in deze coronatijd hele beroepsgroepen stilvallen, is het in de uitvaartbranche drukker dan ooit. Al zijn ook hier aanpassingen aan de orde van de dag. Het is een mooi en dankbaar vak, maar niet voor iedereen weggelegd.

Te druk in prostitutiestraat

Het was gisteravond te druk in de Doubletstraat, waardoor de prostitutiestraat eerder dan gepland werd gesloten. Daarna werd het extra druk in de Geleenstraat, de andere prostitutiezone van Den Haag. Rond elf uur waren er zoveel mensen buiten in de Doubletstraat dat er geen voldoende afstand meer gehouden kon worden. Daarom werd besloten om de panden dicht te doen en de rolluiken al naar beneden te halen.