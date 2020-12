Gemist? Haagse schrijver en acteur Dolf de Vries overleden en 500 kippen in Maasland geruimd om vogelgriep

Geliefde Haagse schrijver en acteur Dolf de Vries overleden

Triest nieuws. Acteur en schrijver Dolf de Vries, voormalig columnist van deze krant, is zaterdag thuis in Den Haag overleden. Hij is 83 jaar oud geworden. De Hagenaar speelde onder meer in Soldaat van Oranje en dook vaak op in films van Paul Verhoeven. Zijn uitgeverij Elmar reageert verslagen op het nieuws en noemt hem ‘de beste verhalenverteller van Nederland’.

Ouders Galvanischool staan op

En wéér komt er een winter aan waarin de kinderen van de Galvanischool door kou, duisternis en op gladde wegen naar een school 2,6 kilometer verderop moeten fietsen. Het idee alleen al maakt dat een groep ouders is opgestaan en zegt: genoeg.

Is er nog wel waardering voor zorgpersoneel?

Tablets, bossen bloemen en babyfoons, de giften voor het LangeLand Ziekenhuis stroomden binnen. Dat was tijdens de eerste coronagolf. De laatste maanden stokt het met de donaties voor Stichting Vrienden van het LangeLand Ziekenhuis.

Kippen geruimd

Alle vijfhonderd kippen van pluimveehouderij Boerenmart aan de Duifpolder in Maasland zijn vanwege vogelgriep geruimd. ,,Mijn bedrijf is kapot, geruïneerd”, laat de eigenaar in een korte reactie weten. Hij is erg aangeslagen en heeft het druk met het informeren van zijn afnemers.

Burgemeester woedend op honderden feestvierders

De Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt is woedend op de honderden feestvierders, die in de nacht van zaterdag op zondag langs de Schie illegaal bijeenkwamen onder het viaduct van de Kruithuisbrug. De politie greep hard in en slingerde bijna honderd jongeren op de bon.

In Zuidwest zijn de problemen zó groot, dat er snel wat moet gebeuren

Dat de gemeente miljoenen gaat uittrekken om Den Haag Zuidwest aan alle kanten aan te pakken is prachtig. Het behoort immers tot de armste gebieden van Nederland. De nood is echter zo hoog dat bewoners oproepen om al op korte termijn iets te doen aan de ellende.

Een jaar cel en behandelverplichting voor verdachte garagebrand Wateringse Veld

De Haagse rechtbank veroordeelt Abdellah E. (23) tot een celstraf van een jaar vanwege de brandstichting in een parkeergarage aan de Laan van Wateringse Veld in Den Haag op nieuwjaarsdag, waarbij zes à zeven auto’s uitbrandden. Bovendien moet de brandstichter zich verplicht laten behandelen aan zijn psychische stoornissen.

Voor het eerst sinds oorlog medailles uitgereikt aan vrijwilligers voor inzet tijdens pandemie

Vier vrijwilligers van het Rode Kruis kregen vandaag een herinneringsmedaille. Het viertal staat symbool voor de zesduizend mensen die zich vrijwillig inzetten tijdens de coronapandemie. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat de herinneringsmedailles werden uitgereikt.

