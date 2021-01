Gemist? Haagse zorgmedewerkers maken afspraak vaccineren en Van Zanen met billen bloot over Duindorps oudjaarsfeest

Burgemeester Van Zanen moet met billen bloot over Duindorps oudejaarsfeest

Burgemeester Jan van Zanen moet met de billen bloot over de demonstratie in Duindorp op oudejaarsdag. De politiek wil weten wat hij wist van het feest, wat de afspraken waren en in hoeverre de gemeente zelf bijdroeg aan de festiviteiten. Desondanks is er ook lof voor zijn aanpak. ,,Duindorp is wel heel gebleven.”

Haagse zorgmedewerkers maken afspraak vaccineren

De eerste zorgmedewerkers van instellingen voor ouderen en kwetsbare mensen in Den Haag en omgeving hebben maandag hun afspraak kunnen maken voor hun Covid-vaccinatie. Alleen al bij Florence en WZH kregen meer dan 6000 medewerkers maandag een uitnodiging daarvoor.

Zo zorgt Westland dat de export na brexit goed verloopt

Geen lange files richting de ferry in Hoek van Holland, maar koukleumende verkeersregelaars die een handjevol vrachtauto’s naar het speciaal aangelegde parkeerterrein moesten verwijzen. Van een doemscenario kan je op deze eerste post-brexit werkdag niet spreken. Dankzij goede voorbereiding.

Roken in omgeving ziekenhuizen en instellingen is nu ook verboden

Even een sigaretje roken voor het ziekenhuis als patiënt, bezoeker of medewerker is er vanaf nu niet meer bij. Dit in aanvulling op ziekenhuizen, huisartsenposten en zorginstellingen die binnen al rookvrij waren.

Een horecazaak beginnen in coronatijd

Ze zijn al maanden gesloten, op overheidssteun kunnen ze nauwelijks rekenen en de naamsbekendheid moet nog groeien. Ook in een jaar dat corona als een mokerslag aan kwam, werden horecazaken geopend. De restauranteigenaren en brasserie-uitbaters zetten de schouders eronder om de coronatijd te overleven.

Nog nooit zo vaak alarmeringen voor KNRM Scheveningen als in 2020

Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij in Scheveningen kregen het afgelopen jaar 229 keer een alarmsignaal binnen. Volgens de KNRM is 2020 daarmee het jaar waarin de vrijwilligers het vaakst werden gealarmeerd.

HTM-directeur Bruno Bruins wordt commissaris bij vaccin-instituut

Voormalig zorgminister Bruno Bruins is benoemd tot lid van de raad van commissarissen bij Intravacc, het Nederlandse overheidsinstituut voor vaccinonderzoek. Bruins is momenteel bestuurder bij de HTM.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.